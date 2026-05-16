قائم شهر با ۱۸ صندوق خرد زنان روستایی، پیشگام در این امر در استان مازندران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائمشهر از فعالیت ۱۸ صندوق خرد زنان روستایی در این شهرستان خبر داد و گفت: حدود ۷۰۰ نفر از زنان روستایی در قالب این صندوقها در حوزههای مختلف تولیدی، کشاورزی و صنایع دستی مشغول فعالیت اقتصادی هستند.
معصومه صفری اوریمی با اشاره به نقش مهم این صندوقها در توانمندسازی زنان روستایی افزود: صندوقهای خرد زنان روستایی که با هدف تقویت روحیه کارآفرینی، توسعه فعالیتهای اقتصادی خرد، افزایش مشارکت اجتماعی زنان و بهبود معیشت خانوارهای روستایی تشکیل شده، زمینه مناسبی را برای حمایت از ایدههای تولیدی و کسبوکارهای کوچک در مناطق روستایی فراهم کردهاند.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم شهر حوزههای فعالیتهای صندوقهای خرد زنان روستایی را پرورش گل و گیاه زینتی، زنبورداری، پرورش دام و طیور، تولید و فرآوری عرقیجات گیاهان دارویی، خشککردن میوه و سبزیجات، پرورش قارچ خوراکی، پرورش زالو، سورتینگ و بستهبندی محصولات کشاورزی و همچنین صنایع دستی مانند جاجیمبافی و حصیربافی برشمرد که نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال و افزایش درآمد خانوادههای روستایی ایفا میکند.
صفری اوریمی با بیان اینکه این صندوقها با مشارکت و همدلی اعضا و با بهرهگیری از ظرفیتهای محلی اداره میشوند، تصریح کرد: ارائه آموزشهای مهارتی، توسعه فعالیتهای تولیدی و تسهیل دسترسی به منابع مالی خرد از جمله اقداماتی است که در راستای تقویت این صندوقها دنبال میشود.
سرپرست جهاد کشاورزی قائم شهر با تأکید بر اهمیت حمایت از زنان روستایی خاطرنشان کرد: توسعه و تقویت صندوقهای خرد زنان روستایی میتواند نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و افزایش تابآوری اقتصادی خانوارهای روستایی داشته باشد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیز از برنامهها و طرحهای توسعهای در این حوزه حمایت میکند.