بازخواست شبکه‌های اجتماعی در سنای آمریکا

در پی افزایش نگرانی‌ها نسبت به تأثیر مخرب و اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی بر نوجوانان، مدیران عامل شرکت‌های متا، آلفابت، تیک‌تاک و اسنپ برای حضور در جلسه استماع سنای آمریکا فراخوانده شدند تا درباره عملکرد پلتفرم‌های خود توضیح دهند.