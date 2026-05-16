بازخواست شبکههای اجتماعی در سنای آمریکا
در پی افزایش نگرانیها نسبت به تأثیر مخرب و اعتیادآور شبکههای اجتماعی بر نوجوانان، مدیران عامل شرکتهای متا، آلفابت، تیکتاک و اسنپ برای حضور در جلسه استماع سنای آمریکا فراخوانده شدند تا درباره عملکرد پلتفرمهای خود توضیح دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
به نقل از رویترز قانونگذاران آمریکایی با هدف مقابله با آسیبهای آنلاین، مدیران عامل شرکتهای بزرگ فناوری (مارک زاکربرگ، ساندار پیچای، شو زی چو و ایوان اشپیگل) را برای جلسهای در ماه ژوئن احضار کردهاند.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که فشارها بر این شرکتها به دلیل طراحی سکوهای اعتیادآور و تهدید سلامت روان نوجوانان افزایش یافته است.
پیش از این نیز متا و گوگل در پروندههای قضایی مشابه محکوم شده و تیکتاک و اسنپ مجبور به توافق با شاکیان شده بودند. کارشناسان پیشبینی میکنند این جلسات زمینهساز تصویب قوانین سختگیرانهتری برای احراز سن کاربران و مسئولیتپذیری سکوها در آمریکا شود.