رئیس اداره میراث فرهنگی بروجرد از ثبت گلابگیری سنتی این شهرستان در فهرست رویدادهای ملی گردشگری کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مهدی گودرزی با اشاره به ثبت آیین گلابگیری بروجرد در فهرست رویدادهای ملی کشور گفت: ثبت ملی این رویداد، علاوه بر کمک به معرفی بروجرد در سطح ملی، زمینه را برای برنامهریزی بهتر در حوزه ی گردشگری رویدادمحور،حرفهایسازی گردشگری ،افزایش حضور گردشگران و رونق اقتصادی مرتبط با مشاغل بومی و صنایعدستی فراهم میکند.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بروجرد بیان کرد: آیین گلابگیری بروجرد امسال در باغ بهشت این شهرستان از نیمه دوم اردیبهشتماه آغاز شده و به مدت ۲۰ روز ادامه دارد .
وی با بیان اینکه شرایطی فراهم شده تا گردشگران و علاقهمندان از نزدیک با روند تولید گلاب به روش سنتی آشنا شوند،افزود در کنار این مراسم، نمایشگاه صنایعدستی با ۱۰ غرفه برپا شده تا هنرمندان و فعالان این حوزه بتوانند تولیدات و ظرفیتهای بومی منطقه را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند.
گودرزی بیان کرد: همچنین با همکاری شهرداری، پنج هکتار در پارک جهان فرزانگان برای کاشت ۲۰ هزار اصله گل محمدی اختصاص یافته که این اقدام میتواند در توسعه ی زیرساختهای مرتبط با این مراسم و تقویت جاذبههای گردشگری شهرستان بروجرد مؤثر باشد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بروجرد گفت: آیین گلابگیری یکی از سنتهای ریشهدار و هویتبخش این شهرستان است که میتواند با حمایت و معرفی مناسب، به یکی از رویدادهای شاخص گردشگری استان لرستان تبدیل شود.