به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مهدی گودرزی با اشاره به ثبت آیین گلاب‌گیری بروجرد در فهرست رویدادهای ملی کشور گفت: ثبت ملی این رویداد، علاوه بر کمک به معرفی بروجرد در سطح ملی، زمینه را برای برنامه‌ریزی بهتر در حوزه ی گردشگری رویدادمحور،حرفه‌ای‌سازی گردشگری ،افزایش حضور گردشگران و رونق اقتصادی مرتبط با مشاغل بومی و صنایع‌دستی فراهم می‌کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بروجرد بیان کرد: آیین گلاب‌گیری بروجرد امسال در باغ بهشت این شهرستان از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه آغاز شده و به مدت ۲۰ روز ادامه دارد .



وی با بیان اینکه شرایطی فراهم شده تا گردشگران و علاقه‌مندان از نزدیک با روند تولید گلاب به روش سنتی آشنا شوند،افزود در کنار این مراسم، نمایشگاه صنایع‌دستی با ۱۰ غرفه برپا شده تا هنرمندان و فعالان این حوزه بتوانند تولیدات و ظرفیت‌های بومی منطقه را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دهند.

گودرزی بیان کرد: همچنین با همکاری شهرداری، پنج هکتار در پارک جهان فرزانگان برای کاشت ۲۰ هزار اصله گل محمدی اختصاص یافته که این اقدام می‌تواند در توسعه ی زیرساخت‌های مرتبط با این مراسم و تقویت جاذبه‌های گردشگری شهرستان بروجرد مؤثر باشد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بروجرد گفت: آیین گلاب‌گیری یکی از سنت‌های ریشه‌دار و هویت‌بخش این شهرستان است که می‌تواند با حمایت و معرفی مناسب، به یکی از رویدادهای شاخص گردشگری استان لرستان تبدیل شود.