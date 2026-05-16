جاده چالوس، از فردا برای تعمیرات بسته می شود
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز گفت: جاده چالوس، از فردا یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۴ برای تعمیرات مسدود میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
باقر جوان با بیان اینکه جاده چالوس، از فردا یکشنبه ۲۷ اردیبهشت از ساعت ۹ تا ۱۴ برای تعمیرات مسدود میشود گفت: کارگاه جادهای در محدوده استان البرز محور چالوس حدفاصل کرج شهرستانک به دلیل عملیات تور سنگ در محدودههای خوزنکلا و پلیس راه کرج، کیلومتر ١٨ تا ۳۰ اجرا می شود.
وی گفت: بر این اساس از تاریخ ١٤٠٥/٢/٢٧ تا ١٤٠٥/٢/٣٠ از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ بعدازظهر روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه در زمان اجرای عملیات مسدود است و تردد از محور جایگزین آزادراه تهران - شمال انجام می شود.