در حالی که شبکه نمایش فیلم‌های «زخم شانه حوا» و «عمر مختار»، را امشب پخش می‌کند، فیلم سینمایی «پروژه ۷۴۹»، دوبله شده و قرار است از شبکه سه پخش شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «زخم شانه حوا»، به کارگردانی حسین قناعت، امشب ساعت ۲۱، از قاب نمایش پخش می شود.

در این فیلم به کارگردانی حسین قناعت، بازیگرانی از جمله آهو خردمند، مینا ساداتی، هومن سیدی، زهیر یاری، حسین عابدینی، مالک سراج و نسرین نصرتی، نقش آفرینی کرده اند.

زنی در شمال کشور زندگی می‌کند. فرزند او دو سال پیش شهید شده و عروسش بعد از دو سال تصمیم دارد بار دیگر ازدواج کند. شب عروسی به مادر خبر می‌رسد جنازه‌ای که دو سال پیش به خاک سپرده شده متعلق به فرد دیگری است و به احتمال زیاد فرزند او زنده است. او بعد از شنیدن این خبر جست‌و‌جو را آغاز می‌کند و در اولین اقدام به جبهه می‌رود...

فیلم «عمر مختار»، به کارگردانی مصطفی عقاد، امشب ساعت ۱۹، پخش می شود.

آنتونی کوئین، الیور رید، راد استایگر و رافائل والون، از جمله بازیگران این فیلم هستند.

در سال ۱۹۲۹، بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، ژنرال رودولفو گرازانی را به عنوان فرماندار استعماری لیبی ایتالیا منصوب کرد و دستور داد تمام مقاومت ملی‌گرایان لیبی به رهبری عمر مختار، رهبر چریک‌های شورشی را خنثی کند.

فیلم سینمایی «پروژه ۷۴۹»، در گونه اﮐﺸﻦ، ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺨﯿﻠﯽ، محصول چین در سال ۲۰۲۴ قرار است از شبکه سه پخش شود.

این فیلم درباره «ماشان»، پسر جوانی است که دچار جهش‌یافتگی شده است، اما خود خبر ندارد. او برای انجام مأموریت مهمی به اداره‌ی «۷۴۹» آورده می‌شود تا با یک اورگانیسم فرازمینی و همچنین موجودات فضایی‌ای که به زودی قصد نابودی زمین را دارند، مقابله کرده آنها را با کمک ارتش از بین ببرد، که در نهایت موفق به انجام این کار می‌شود.

این قبیل فیلم‌ها به دلیل تنش و کشمکش‌هایی که میان شخصیت اصلی و همراهانش با این نیرو‌های طبیعی یا فضایی مرگبار رخ می‌دهد، فیلم‌هایی عمدتا جذاب هستند که با یاری جلوه‌های ویژه لحظاتی سرگرم کننده و گیرا برای تماشاگر خود می‌آفرینند. فیلم «پروژه ۷۴۹» نیز، از این دست فیلم‌ها در زیرگونه فاجعه از گونه علمی تخیلی است.