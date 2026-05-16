با هدف نظارت بر فعالیت بازار ۴۰ نفر بازرسان اصناف از واحدهای صنفی بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ اداره صمت، تعزیرات، وجهادکشاورزی با حضور مستمر و روزانه نحوه فعالیت بازار را رصد کرده وبا گرانفروشی، کم فروشی، واحتکاربرخورد می شود.
مجتبی بیرانوند فرماندار نهاوند در این بازدید گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۰۰ فقره پرونده تخلفاتی تشکیل وبرای صدور حکم به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی افزود: در بازرسی امروز ۴ نانوایی تخلفاتی گزارش شدکه منجر به پلمپ ۲ واحد خبازی و ۲ واحد دیگر هم تذکر کتبی دریافت کردند.
بیرانوند گفت: به جهت تامین کالاهای مورد نیاز مردم ۵ مرکز عرضه مستقیم کالاهای اساسی در نقاط مختلف شهرستان ایجاد شده واین مراکز ۷ قلم کالای اساسی با ۱۵ درصد کمتر از نرخ بازار به متقاضیان میفروشند.
وی افزود: در کنار تامین کالاهای اساسی با متخلفان این حوزه به شدت برخورد میشود.