جمعی از مسئولان استان یزد با حضور در منزل محسن محمدی پناه از وی به‌پاس اجرای سرود و نماهنگ «باید برخاست» تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی، به همراه حجت الاسلام مدرسی امام جمعه بخش مرکزی یزد و محسن ابوترابی عضو شورای اسلامی شهر یزد با حضور در منزل کربلایی محسن محمدی‌پناه مداح اهل بیت (ع)، از وی به‌پاس اجرای سرود و نماهنگ «باید برخاست» تقدیر کردند.

این اثر که در ایام جنگ تحمیلی سوم منتشر شد، به‌واسطه محتوای اثرگذار و اجرای مناسب، بازتاب گسترده‌ای یافت و موجب سرافرازی و افتخار استان یزد شد.

جوکار در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های این مداح یزدی اظهار داشت: دیده شدن این اثر، عنایت الهی بود که در این مقطع زمانی رقم خورد و موجب شد این کار در سطح وسیع دیده شود و در نقاط مختلف مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر نقش هنر متعهد در انتقال پیام‌های ارزشی و تقویت هویت فرهنگی تأکید کرد و افزود: تولید آثار فاخر و معنادار می‌تواند در ارتقای جایگاه فرهنگی استان و کشور نقش‌آفرین باشد.

در پایان این دیدار، از کربلایی محسن محمدی‌پناه به پاس اجرای این اثر فرهنگی و هنری تقدیر به‌عمل آمد.