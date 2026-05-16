فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: سرباز جانفدا علی اکبر محمدی، یکی از سربازان وظیفه شناس پلیس استان با مرگ خود به تعدادی از بیماران جان دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار محمد قاسم طرهانی فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: سرباز وظیفه شناس پلیس استان علی اکبر محمدی از سربازان فرماندهی انتظامی استان که در اواسط اردیبهشت در حادثه رانندگی دچار عارضه مغزی شده بود، پس از چند روز تحمل وضعیت مرگ مغزی، در بیمارستان شهید رجایی قزوین آسمانی شد.

وی افزود: بنا به تصمیم بزرگ و انسان‌دوستانه خانواده این سرباز فداکار، قلب، کبد و کلیه‌های این مرحوم جهت پیوند به یکی از مراکز درمانی استان تهران منتقل و با موفقیت به بیماران نیازمند که مدت‌ها در انتظار پیوند بودند، پیوند داده شد و به آنها فرصت دوباره‌ای برای زندگی بخشید.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه این سرباز جان فدای انتظامی با اهدای عضو و نجات جان چند بیمار نیازمند، جلوه‌ای ماندگار از ایثار را به نمایش گذاشت، خاطرنشان کرد: مراسم تشییع پیکر این سرباز جان فدا روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه در شهر الوند برگزار می‌شود.