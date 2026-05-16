مردم متدین و انقلابی شمیرانات با تجمع در منطقه لواسان، مراسم گرامیداشت هفتاد و ششمین شب شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله علی خامنه‌ای را برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در هفتاد و ششمین شب شهادت رهبر فقید انقلاب اسلامی، که در پی تجاوزات دشمنان صهیونیستی و آمریکایی به مقام رفیع شهادت نائل آمدند، در فضایی آکنده از حزن و اندوه در منطقه لواسان برگزار گردید. در این مراسم که با حضور خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مسئولان شهرستان شمیرانات همراه بود، بر تداوم راه «امام خامنه‌ای» در مقابله با استکبار جهانی تأکید شد.

حاضران در این اجتماع بزرگ ضمن عزاداری، با شعار‌های خود بر بیعت ابدی با مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، پافشاری کرده و اعلام داشتند که پرچم مقاومت و عزت ایران اسلامی تحت هدایت‌های رهبری جدید، قدرتمندتر از پیش برافراشته خواهد ماند. این مراسم با قرائت دعای توسل و روضه‌خوانی در رثای شهدای راه قدس به پایان رسید.