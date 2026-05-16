شهرک ۱۲.۶ هکتاری کوهسار سمنان که چهار سال پیش به‌عنوان یکی از طرح‌های نهضت ملی مسکن کلید خورد، اکنون با تکمیل بخش عمده زیرساخت‌ها و پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی واحد‌های خودساز، به مرحله‌ای بهره برداری کامل رسیده است.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما طرح ۱۲.۶ هکتاری شهرک کوهسار سمنان که در قالب نهضت ملی مسکن در حال اجراست، به پیشرفت بیش از ۸۰ درصدی در بخش آماده‌سازی رسیده و بخشی از واحد‌های آن وارد مرحله بهره‌برداری شده است.

سید محمد حسینی طباطبایی ، مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت: زمین مورد نیاز برای ساخت ۷۳۱ واحد مسکونی در این سایت تأمین شده که از این تعداد، ۴۶۴ واحد به صورت خودساز و ۲۶۷ واحد در قالب انبوه‌سازی در حال احداث است.

طباطبایی افزود: پیشرفت فیزیکی واحد‌های خودساز از ۸۰ درصد عبور کرده و عملیات ساخت بیش از ۱۵۰ واحد نیز به پایان رسیده است.

وی با اشاره به روند آماده‌سازی معابر شهرک گفت: اجرای پیاده‌روسازی بلوار اصلی، ساخت میدان، جدول‌گذاری و آسفالت معابر واحد‌های تکمیل‌شده انجام شده و این اقدامات همچنان ادامه دارد.

طباطبایی تأکید کرد: خدمات زیربنایی شامل آب، برق و گاز برای کل ساکنان تأمین شده و زیرساخت‌های اصلی شهرک آماده بهره‌برداری است.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان ، با تکمیل تدریجی واحد‌ها و استقرار خانوار‌ها، شهرک کوهسار از مرحله ساخت خارج شده و به یک بافت مسکونی فعال در حال شکل‌گیری تبدیل شده است.

طرح کوهسار یکی از مهم‌ترین سایت‌های نهضت ملی مسکن در مرکز استان سمنان به شمار می‌رود که با هدف پاسخ‌گویی به بخشی از تقاضای مسکن اجرا شده است.

اکنون با روشن شدن چراغ خانه‌ها و سکونت تدریجی متقاضیان، این شهرک آرام‌آرام به محله‌ای جدید در حاشیه شهر سمنان تبدیل می‌شود.