رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس از صدور هشدار سطح نارنجی برای وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در مناطق مختلف استان خبر داد و همزمان نسبت به کاهش محسوس دما و احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی در مناطق سردسیر شمال فارس هشدار داد.

باد شدید، گرد و خاک و افت دما؛ هشدار هواشناسی برای فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، محمد علیزاده با اعلام هشدار سطح نارنجی (شماره ۵) اظهار کرد: از صبح فردا یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه، سامانه افزایش سرعت وزش باد در مناطق شمالی، شرقی و مرکزی استان فعال می‌شود و این شرایط تا عصر همان روز ادامه خواهد داشت.

وی افزود: شهرستان‌های آباده، اقلید، بوانات، سرچهان، خرم‌بید، صفاشهر، نی‌ریز، پاسارگاد و استهبان بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند گرفت و وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک محلی در این مناطق پیش‌بینی می‌شود.

احتمال خسارت به سازه‌های موقت و کاهش دید جاده‌ای

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره پیامد‌های احتمالی این تندباد‌ها گفت: سقوط اشیاء از ارتفاع، آسیب به سازه‌های موقت، تابلو‌های تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها، شکستن شاخه‌های درختان فرسوده و کاهش دید در محور‌های برون‌شهری از جمله مخاطرات پیش‌روست.

علیزاده به شهروندان توصیه کرد از پارک خودرو در مجاورت درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند. همچنین رانندگان خودرو‌های سبک و وسایل نقلیه دارای سطح جانبی زیاد باید در تردد‌های جاده‌ای احتیاط کامل داشته باشند و گروه‌های حساس در مناطق بیابانی از ماسک استفاده کنند.

هشدار کاهش ۸ درجه‌ای دما در شمال فارس

همزمان با هشدار باد، هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد (شماره ۳) نیز صادر شده است. علیزاده در این‌باره به ایسنا گفت: از اواخر وقت یکشنبه ۲۷ اردیبهشت تا صبح دوشنبه ۲۸ اردیبهشت، دمای هوا در مناطق سردسیر شمال استان بین ۵ تا ۸ درجه کاهش می‌یابد.

به گفته وی، شهرمیان اقلید، دشت نمدان، خسروشیرین، آباده، خرم‌بید و پاسارگاد بیش از سایر مناطق در معرض این افت دما قرار دارند و احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی در این نواحی جدی است.

توصیه‌های فوری به کشاورزان

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی فارس تأکید کرد: کشاورزان و باغداران باید تمهیدات لازم برای مقابله با سرمای صبحگاهی را در نظر بگیرند. محلول‌پاشی با کود‌های حاوی پتاسیم و آمینواسید پیش از وقوع سرما، آبیاری برای افزایش نسبی دمای باغ، عایق‌بندی کندو‌ها و تنظیم دمای گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی از اقدامات ضروری است.

وی افزود: در مناطقی که احتمال رسیدن دما به زیر صفر وجود دارد، از هرگونه مبارزه شیمیایی باید خودداری شود و تخلیه آب سیستم‌های آبیاری تحت فشار و استفاده از ضدیخ در ماشین‌آلات کشاورزی در دستور کار قرار گیرد.