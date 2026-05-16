در هفته‌های گذشته و غفلت شورای شهر؛ دوباره تصمیماتی برای شروع ساخت و ساز‌ها در کمربند جنوبی گرفته شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: بستر این کار در کمیسیون ماده ۵ مهیا شده است حال آنکه ارتفاعات جنوبی متعلق به همه مردم مشهد است و باید جزو انفال محسوب شود.

خلیل موحدی در هشتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: استفاده اختصاصی از کمربند جنوبی پذیرفتنی نیست.

وی ادامه داد: رهبر شهید انقلاب بار‌ها اعلام کرده بودند که هرگونه ساخت‌ و ساز در ارتفاعات جنوبی مشهد باید جرم‌انگاری شود و به این منظور در دوره فعالیت شورای چهارم مشهد کمربند جنوبی از طرح تفصیلی شهر خارج شد، اما اکنون این طرح نیز در حال احیاء است.

وی بیان کرد: چنین وضعیتی در مناطقی مانند لویزان تهران هم که پیش‌تر روستا‌هایی خوش‌آب‌ و هوا بودند و اینک با توسعه ساخت‌ و ساز مواجهند،را شاهدیم، اما در شهر‌هایی مانند سنندج مردم از ارتفاعات خود حفاظت کرده می‌کنند و باید این موضوع در مشهد نیز فرهنگ‌سازی شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد نیز در تذکری گفت: شهرداری چندی قبل مزایده‌ای برگزار کرده و قراردادی مدت‌دار منعقد شده، اما اینک باخبر شدیم این قراداد اقاله (توافق دو طرف برای برهم زدن قرارداد) شده که نهاد تصمیم گیرنده غیر از شهرداری و شورای شهر بوده است.

موسی الرضا حاجی بگلو افزود: به لحاظ حقوقی مصوبات شورا مورد تایید کمیته انطباق است و هیچ شخص حقیقی و حقوقی جز دیوان عدالت اداری نمی‌تواند مصوبه را ابطال کند و باید شهرداری و شورا در این خصوص تصمیم گیری کنند.

حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد دستور داد: چرایی و چگونگی موضوع از شهرداری پیگیری شود.

همچنین در این جلسه با موافقت اعضای شورای شهر بوستان ۳.۵ هکتاری واقع در خیابان شهید حنایی به نام «شهدای دبستان شجره طیبه میناب» نام‌گذاری و خیابان شهید مفتح ۱۴ نیز با حفظ شماره به نام پرستار شهید «حسین عشقی» مزین شد.

داستان ساخت و ساز در ارتفاعات مشهد سابقه طولانی دارد، طرح آزاد راه و کمربند جنوبی مشهد از انتهای بولوار شهید برونسی تا اتوبان مشهد - باغچه به طول ۲۷ کیلومتر طراحی شده بود و ساخت آن از اواخر دهه ۷۰ در دستور کار شهرداری مشهد قرار گرفت و پس از انجام مطالعات به پیمانکار واگذار شد.

این طرح که در مرحله نخست به طول ۱۲ کیلومتر از انتهای بولوار شهید برونسی تا انتهای بولوار طالقانی به بزرگراه شهید کلانتری متصل می‌شد، حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال برای آن هزینه شده بود، اما دادستان مشهد ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ اعلام کرد به علت نداشتن پیوست زیست محیطی هرگونه فعالیت برای ادامه اجرای طرح ساخت کمربند جنوبی مشهد تخلف است و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

پس آن با موافقت ستاد تدبیر استان، طرح «کوه‌ پارک» با کاربری عمومی برای تسهیل دسترسی شهروندان به ارتفاعات جنوبی در دستور کار قرار گرفت و این طرح در ارتفاعات جنوبی شهر و انتهای بلوار «دلاوران» این شهر پس از توقف طرح کمربند جنوبی تعریف و اجرایی شد.

اکنون، اما چند وقتی است که موضوع ساخت و ساز در ارتفاعات جنوبی مشهد دوباره مطرح شده است.