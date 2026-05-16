رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم با اشاره به اینکه آنچه امنیت کشور را قوت می‌بخشد ایمان، علم، نوآوری، و فناوری است، گفت: به همین دلیل است که دانشگاه‌ها، مرکز علمی، مدارس و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و مراکز محاسباتی علمی - تحقیقاتی همواره در کانون توجه و حملات قرار می‌گیرند.

جنگ امروز، جنگ ایمان، علم و فناوری است

جنگ امروز، جنگ ایمان، علم و فناوری است



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از فرهنگستان علوم، علی‌اکبر موسوی‌موحدی افزود: جنگ امروز، جنگ «ایمان، علم و فناوری» است و در دوران پساجنگ نیز همین سه مؤلفه می‌باید محور حرکت کشور باشد؛ «ایمان» برای آرامش و ثبات زندگی، «دانش» به‌عنوان چراغ راه توسعه و «فناوری» برای پاسخ به نیاز‌های کشور است.

وی با بیان اینکه یکی از پیامد‌های مهم توسعه فناوری، کمک به کاهش هزینه‌هاست، تصریح کرد: گران شدن زندگی و افزایش قیمت‌ها برای یک کشور آسیب‌زا است و بخشی از این فشار با فناوری‌های اصیل و بومی که در داخل تولید می‌شود قابل مدیریت خواهد بود. همچنین فناوری زیست سازگار می‌تواند به تقویت امنیت و ایمنی کشور کمک کند.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم و رئیس انجمن بیوشیمی‌فیزیک ایران تأکید کرد: فناوری زمانی اثرگذار است که از «مادرِ خود» یعنی بستر علمی کشور متولد شود، نه اینکه از بیرون وارد شود؛ بنابراین باید «دانش جهانی» را کسب کنیم، اما «فناوری بومی» بسازیم؛ چون با تکیه بر دانش جهانی می‌توان بهترین فناوری‌ها را برای حفاظت از کشور در دوران جنگ و پساجنگ ایجاد کرد.

موسوی موحدی ادامه داد: دانشگاه در دوران پساجنگ می‌تواند سیاست‌گذاری‌های بلندمدت علمی و عقلانی داشته باشد تا مشخص شود دانش چگونه به کار گرفته شود و به نوآوری و فناوری برای رفع نیاز‌های جامعه تبدیل شود. در عین حال می‌باید مسیر ارتباط و نقش‌آفرینی در جامعه جهانی نیز تقویت شود.

وی در پایان افزود: بخش مهمی از جنگ‌های امروز، از جمله جنگ الکترونیک، بر پایه دانش و فناوری پیشرفته شکل می‌گیرد و به همین دلیل تلاش می‌شود این زیرساخت از ریشه آسیب ببیند و اینگونه به کودکان و مدارس و دانشگاه‌ها حمله ور می‌شود؛ لذا در دوران پسا جنگ یکی از محور‌های مهم برای پیشرفت کشور و رفاه حال مردم سرمایه گذاری گسترده‌تر برای ارتقای مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز علمی صورت پذیرد تا مسیر‌های ساده و بدون دغدغه با توان بالا برای ایران همیشه سرفراز ایجاد شود.