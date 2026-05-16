در راستای توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی، مهارتی و پژوهشی، تفاهم‌نامه همکاری میان اداره کل شیلات خوزستان و دانشگاه آزاد اسلامی استان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در راستای توسعه همکاری‌های علمی، آموزشی، مهارتی و پژوهشی، نشست مشترکی میان مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی استان و اداره‌کل شیلات خوزستان در محل این اداره کل برگزار شد که در پایان، تفاهم‌نامه همکاری بین سیدشریف موسوی، مدیرکل شیلات خوزستان و شهرام لک، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و اجرایی و توسعه همکاری‌های آموزشی، مطالعاتی، تحقیقاتی و فناوری در جهت استمرار ارتباط سازمان یافته بین دانشگاه و اداره کل شیلات در داخل و خارج از کشور به منظور برطرف نمودن نیاز‌های متقابل و هم‌افزایی بیشتر در جهت حل چالش‌های مرتبط با آبزی پروری، آب، غذا، انرژی و محیط زیست شکل گرفته و محور‌های همکاری در چهار بُعد شامل سه بُعد اصلی و یک بُعد فرعی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

از جمله مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده، ایجاد مدرسه عالی مهارت به‌صورت مشترک میان اداره‌کل شیلات خوزستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود؛ اقدامی که با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر و پاسخگویی به نیاز‌های تخصصی این حوزه دنبال می‌شود.

همچنین در این نشست، بر تعریف رشته‌های کاردانی مورد نیاز صنعت شیلات که در حال حاضر در محیط‌های آکادمیک وجود ندارند تأکید شد. بر اساس این طرح سرفصل‌های جدید آموزشی با همکاری مشترک دو مجموعه تدوین و در دانشکده‌های مهارت و کارآفرینی ایجاد خواهد شد و در نهایت به دانش‌آموختگان و فارغ التحصیلان مدارک آکادمیک معتبر اعطا می‌شود.

یکی دیگر از محور‌های این جلسه، برگزاری نشست مشترک دو مجموعه در شورای عالی راهبردی کشاورزی و شیلات دانشگاه با هدف توجیه و تبیین طرح آبزی پروری مرکز بازسازی ذخایر شهید ملکی اهواز عنوان شد؛ طرحی که می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر میان ظرفیت‌های دانشگاهی و نیاز‌های بخش تولید و صنعت باشد.

در بُعد چهارم این همکاری نیز مقرر شد اولویت‌های پژوهشی و مسائل موجود در حوزه شیلات از سوی اداره‌کل شیلات خوزستان به دانشگاه معرفی شود تا دانشجویان تحصیلات تکمیلی بتوانند با رویکردی مسئله‌محور در مسیر ارائه راهکار‌های علمی و کاربردی گام بردارند.

همچنین مقرر شد: کارگروه مشترکی به نمایندگی مژده چله مال، عضو هیات علمی دانشگاه و سارا احمدی، کارشناس مسئول آبزی پروری شیلات جهت پیگیری و اجرای مفاد تفاهم نامه تشکیل شود.