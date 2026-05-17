به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرکز اطلاع رسانی پلیس استان اعلام کرد: ماموران انتظامی شهرستان تالش در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار برنج در این شهرستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت و پس از تحقیقات و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی قضایی به محل‌های مورد نظر اعزام شدند.

در بازدید و بازرسی از این مکان‌ها ۱۳ تن و ۸۹۰ کیلو برنج احتکاری کشف و در این خصوص ۳ نفر از متهمان با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

قابل به ذکر است که ارزش مالی برنج‌های کشف شده بنابر اظهار نظر کارشناسان ۷۶ میلیارد ریال است.