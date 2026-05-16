رفع تصرف ۷ هزار مترمربع زمین دولتی در استان بوشهر
فرمانده یگان حفاظت از اراضی دولتی ادارهکل راه و شهرسازی بوشهر از رفع تصرف ۷ هزار متر مربع زمین دولتی در استان از دست زمینخواران خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ مهدی نظریه اظهار کرد: در راستای صیانت از اراضی دولتی و مقابله با زمینخواری، با رصد و پایش مستمر نیروهای یگان حفاظت، موردی از تصرف غیرقانونی در اراضی دولتی واقع در شهر بوشهر شناسایی شد.
وی افزود: پس از هماهنگیهای لازم با مراجع قضایی و با حضور عوامل یگان حفاظت، عملیات رفع تصرف از این زمینها به مساحت ۵ هزار مترمربع انجام شد و زمینهای مذکور به بیتالمال بازگردانده شد.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی دولتی ادارهکل راه و شهرسازی بوشهر با بیان اینکه ارزش تقریبی این زمینها حدود ۹۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، یادآور شد: یگان حفاظت با هرگونه تصرف و ساختوساز غیرمجاز در اراضی دولتی به صورت قاطع برخورد میکند.
وی همچنین از شناسایی یک مورد دیگر زمینخواری در شهرشتان دشتستان خبر داد و گفت: در پی شناسایی تصرف غیرقانونی زمین دولتی در محدوده پشت کارخانه آرد شهر برازجان، عوامل یگان حفاظت به محل اعزام شدند.
سرهنگ نظریه افزود: متصرفان با اقدام به تسطیح زمین و استقرار بلوکهای سیمانی، نسبت به انجام ساختوساز غیرمجاز در مساحتی بالغ بر ۲ هزار مترمربع اقدام کرده بودند که با حضور بهموقع نیروهای یگان، عملیات رفع تصرف انجام شد.
وی تصریح کرد: با اجرای اقدامات قانونی و استفاده از اختیارات ضابطان، زمین مورد نظر به وضع سابق بازگردانده و از ادامه هرگونه ساختوساز غیرمجاز جلوگیری شد.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر اینکه این یگان با همکاری دستگاههای مرتبط، بهصورت مستمر با هرگونه تصرف، تعرض و ساختوساز غیرقانونی در زمینهای دولتی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت، از مردم و هماستانیها خواست در صورت دیدن هرگونه تصرف، تخریب یا ساختوساز غیرمجاز در زمینهای دولتی، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی ادارهکل راه و شهرسازی گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.