مدیر جهاد کشاورزی شوش گفت: بیش از ۱۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان این شهرستان بصورت تضمینی خریداری و به مراکز ذخیره سازی منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، گودرز بهرامیان در خصوص آخرین روند برداشت محصولات پاییزه با اشاره به اینکه برداشت کلزا تمام شده است، اظهار کرد: سطح زیر کشت کلزا ۷ هزار و ۲۰۰ هکتار بوده است که برداشت آن تمام شد. این کلزا‌ها توسط کارخانجات متعددی در سطح کشور خریداری شدند.

وی افزود: سطح زیر کشت گندم ۳۷ هزار هکتار بود که تا الان حدود ۳۰ هزار هکتار معادل ۱۰۰ هزار تن برداشت شده است. سطح زیر کشت چغندرقند ۱۳ هزار هکتار بود که تاکنون ۳ هزار و ۵۰۰ هکتار چغندر نیز برداشت شد.

بهرامیان ادامه داد: پیش‌بینی برداشت گندم ۱۵۰ هزار تن گندم و چغندرقند ۹۰۰ هزار تن است. تا الان در بحث گندم دوسوم خرید انجام شده است. ما در حال حاضر از ۲۰۵ دستگاه کمباین برای برداشت‌ها استفاده می‌کنیم که ۲۹ کمباین آن بومی و مابقی مهاجر هستند.

بهرامیان بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود برداشت گندم تا اواسط خرداد و چغندرقند تا اوایل تیر ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: در شهرستان شوش، ۳ مرکز روباز و ۵ سیلو وجود دارد. یک سیلوی دیگر نیز در حال افتتاح است. برداشت امسال با توجه به این‌که در پایان فصل بارندگی داشتیم، در وضعیت خوبی قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شوش بر تحویل گندم به مراکز رسمی تاکید کرد و گفت: کشاورزان حتما گندم خود را به مراکز رسمی تحویل و از تحویل محصولات به دلالان خودداری کنند. همچنین به کشاورزان توصیه می‌کنیم در جهت حفظ خاک از آتش زدن بقایا خودداری کنند.