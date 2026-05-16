مردم ایلام در شب هفتاد و ششم، اسطورههایی را به میدان آوردهاند که از دل شاهنامه بیرون زدهاند و امروز در کوچه و خیابان نفس میکشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛هزار سال پیش حکیم فردوسی از رستم و اسفندیار در برابر ضحاک گفت، اما امروز ورق برگشته است. اسطورهها با رگهای پر از غیرت و مشتهایی گرهخورده برای وطن، روی زمین راه میروند.
شاهنامه فقط یک کتاب کهن نیست، بلکه تقویم روزمره مردمانی است که هر روزشان حماسه میشود. رستم تهمتن دیگر فقط در داستان نمیزند؛ رستم امروز در وجببهوجب خاک قهرمانپرور ایران ایستاده، بیسپر و بینامه، اما با همان صلابت افسانهای.
غیرت مردم ایران زمین، ظرفیت حماسههایی بزرگتر از شاهنامه را دارد؛ حماسههایی که فردوسیهای زمان باید قرنها دربارهشان بنویسند.