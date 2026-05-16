مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد: بانوان و دانش آموزان با داشتن ضریب اثرگذاری بسیار بالایی در خانواده و جامعه در طرح ملی سبا می‌توانند منجر به کاهش ۱۰ درصدی مصرف شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علیرضا ابراهیمی با اشاره به اینکه برنامه‌های فرهنگ سازی طرح ملی سبا با آغاز جنگ تحمیلی سوم در سطح مدارس متوقف شد، اما در فضای مجازی به فعالیت خود ادامه داد، افزود: تا پیش از آن پنج هزار دانش‌آموز یزدی به عنوان سفیر سبا فعالیت خود را آغاز کرده و هزار بانوی یزدی آموزش دیده‌اند.

وی با اشاره به آغاز طرح مهان از ابتدای خرداد با نصب برنامه کاربردی بر روی گوشی‌های هوشمند، خاطرنشان کرد: میزان صرفه جویی مشترکین خانگی از طریق این برنامه با ثبت روزانه ارقام کنتور باعث خواهد شد تا مشترکین نسبت به میزان صرفه جویی پاداش دریافت کنند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق استان، متوسط میزان مصرف مطلوب مشترکین برق در تیر و مرداد استان یزد را ۴۵۰ کیلووات، ماه‌های خرداد و شهریور ۳۰۰ کیلووات و در ماه‌های غیر پیک بار ۲۰۰ کیلووات بیان کرد.