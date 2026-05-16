مدیرکل فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، با تبیین ابعاد اجرایی طرح معنوی «به یاد علمدار»، از آغاز حرکت خودجوش زائران و خادمان برای انجام زیارت و عبادات به نیابت از روح مطهر «امام شهید انقلاب»، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رضا معممی مقدم مدیرکل فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، با تسلیت شهادت مظلومانه حکیم فرزانه و رهبر عظیم‌الشأن، حضرت امام خامنه‌ای (قدس‌سره)، اظهار کرد: در پی ابلاغ، طرح «به یاد علمدار» با هدفی فراتر از مراسم سوگواری ساده که با رویکرد تجدید میثاق با آرمان‌های امام شهید طراحی شده است و امیدواریم ادای دینی به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی باشد.

آقای معممی مقدم با تأکید ویژه بر جنبه‌های معنوی این طرح، تصریح کرد: نقطه ثقل و پیوست عاطفی این طرح، پویش بزرگ زیارت نیابتی است. ما از همۀ زائران، مجاوران و به‌ویژه جوانان در آستان‌های مقدس خواسته‌ایم تا هر گام، هر سلام و هر فراز از ادعیه خود را به نیابت از روح بلند «علمدار انقلاب» قرائت کنند. این حرکت، نمادی از زنده بودن راه رهبری است که خود بزرگ‌مبلّغ زیارت و توسل بود.

وی افزود: در این طرح، از مداحان و سخنوران درخواست شده ثواب محافل روحبخش دعای کمیل در شب‌های جمعه و استغاثه‌های دعای ندبه در صبح جمعه را به پیشگاه امام شهید هدیه کنند تا پیوندی ابدی میان ارادتمندان به مکتب ولایت و رهبر شهیدشان در فضای معنوی بقاع متبرکه تجلی یابد.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه به جزئیات اجرایی این طرح اشاره کرد و گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده در سازمان، آستان‌های مقدس در سراسر کشور با برپایی محافل قرآنی و تبیینی، به تشریح پیوند ولایت معصومین (ع) و ولایت فقیه می‌پردازند.

آقای معممی مقدم افزود: هدف ما این است که هر بقعه، به قطب حماسی برای تبیین میراث ماندگار امام خامنه‌ای و میعادگاهی برای استواری بر عهد مهدوی تبدیل شود.

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف در پایان اضافه کرد: طرح به یاد علمدار، پاسخی است به نیاز قلبی آحاد مردم که می‌خواهند در کنار مضجع شریف امامزادگان، یاد و خاطره رهبر عزیز خود را گرامی داشته و با انجام زیارت نیابتی، وفاداری خود را به راهی که ایشان با شهادت خود سرخ نگاه داشتند، اعلام کنند.