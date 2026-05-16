به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ فتحی بیان کرد: گیاه دانه روغنی کلزا یکی از گیاهان استراتژیک کشور بشمار میرود که امسال کشاورزان شهرستان کبودراهنگ بیش از ۴۰ هکتار از مزارع خود را به کشت این گیاهان اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه امسال دانه روغنی کلزا خرید تضمینی هر کیلوگرم ۱۱۰ هزار تومن خریداری خواهد شد، افزود: امسال در شهرستان کبودراهنگ بیش از ۴۰ هکتار دانه روغنی کلزا کشت شده است.



فتحی گفت: کشاورزان با انجام چند نکته رعایت زمان کشت و استفاده از ریز مغزی‌ها و بذر مرغوب می‌توانند دانه روغنی را تا دو برابر افزایش آقای رحیم هاشملو با رعایت این نکات تولید دانه روغنی را به بیش از ۶ تن در هکتار رسانده است.



وی افزود: پیش بینی میشود امسال بیش از ۲۰۰ تن دانه روغنی کلزا از سطح مزارع شهرستان کبودراهنگ برداشت شود.