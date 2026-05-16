در نشست‌های جداگانه مدیرعامل شرکت توانیر با ۶ نماینده مجلس شورای اسلامی، تکمیل و احداث پست‌های فوق‌توزیع و انتقال و توسعه شبکه برق شهری و روستایی در دستور بررسی معاونت‌های توانیر و شرکت‌های برق ذی‌ربط قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اله‌داد در نشست‌های جداگانه با حمیدرضا گودرزی نماینده الیگودرز استان لرستان و عضو کمیسیون عمران، محمدرضا رضایی کوچی نماینده جهرم استان فارس، فرامرز شاهسواری نماینده هشترود استان آذربایجان شرقی، احسان عظیمی‌راد نماینده مشهد و کلات استان خراسان رضوی، بابک رضازاده نماینده مشگین‌شهر استان اردبیل و احمد فاطمی نماینده بابل استان مازندران در توانیر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار‌ها نمایندگان خانه ملت، به طرح درخواست‌های مربوط به حوزه‌های انتخابیه خود پرداختند که بیشترین موارد به موضوعات اصلاح، بهینه‌سازی، توسعه و احداث پست‌ها و خطوط انتقال و فوق‌توزیع و همچنین تبدیل سیم به کابل، تقویت ماشین‌های عملیاتی مانند جرثقیل، بالابر و خودرو‌های سنگین و اصلاح روشنایی معابر در بخش توزیع برق اختصاص داشت.

مدیرعامل توانیر در این دیدار‌ها آمادگی برای تلاش در جهت اصلاح امور حوزه‌های انتخابیه را با توجه به بضاعت و امکانات صنعت برق اعلام کرد.

اله‌داد با اشاره به وارد آمدن خسارات به بیش از ۲ هزار نقطه از صنعت برق در جریان جنگ رمضان، میزان خسارات وارده را حدود ۶۰ همت عنوان کرد و گفت علاوه بر آن، حدود ۵ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های صنعت برق نیز کاهش یافته و محدودیت‌هایی برای هزینه‌کرد در شبکه یا خرید لجستیک ایجاد شده است.

وی در عین حال ابراز امیدواری کرد: با همت همکاران در حوزه برق، همچنین با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همکاری مردم عزیز کشور، روند وصول مطالبات صنعت برق بهبود یافته و کمبود نقدینگی در این صنعت جبران شود.

در این نشست‌ها، ضمن بررسی و تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های صنایع تولیدی واقع در جهرم استان فارس و صنعت تولید چراغ روشنایی شهرستان مشهد، پیگیری موضوع ایستگاه انتقال ۴۰۰ کیلوولت شهرستان الیگودرز، تکمیل ایستگاه‌های فوق‌توزیع و انتقال برق شهرستان هشترود آذربایجان شرقی، زمین ایستگاه‌های برق ۲۰/۶۳ و ۴۰۰/۶۳ کیلوولت احمدچاله شهرستان بابل و تأمین اعتبار منابع مالی مورد نیاز ایستگاه برق ۲۰/۶۳ کیلوولت گتاب بابل در دستور بررسی معاونان ذی‌ربط شرکت توانیر و شرکت‌های برق مربوطه قرار گرفت.

همچنین تأمین اعتبار منابع مالی مورد نیاز شبکه توزیع برق شهری و روستایی و تأمین چراغ‌های روشنایی معابر شهرستان مشگین‌شهر استان اردبیل و توسعه شبکه برق شهری و روستایی شهرستان بابل استان مازندران، به همراه درخواست‌های تأمین نیروی انسانی در توزیع برق شهرستان‌های هشترود، چاراویماق و بستان‌آباد آذربایجان شرقی، الیگودرز استان لرستان و شهرستان بابل استان مازندران، از دیگر موضوعات مطرح‌شده از سوی نمایندگان مجلس در این نشست‌ها بیان شده است.