سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کارون گفت: استفاده از همه ظرفیتهای موجود برای رصد و تنظیم بازار باهدف صیانت از حقوق شهروندان امری ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین آلبوعبادی در نخستین جلسه کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان کارون که با حضور مسئولان مربوطه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار و صیانت از حقوق شهروندان اظهار کرد: تمام ظرفیتهای شهرستان برای رصد و تنظیم بازار به کار گرفته شده تا شرایط عرضه کالاها و خدمات بهصورت دقیق پایش شود.
وی با اشاره به اجرای گشتهای مشترک نظارتی افزود: گشتهای مشترک با مشارکت فرمانداری، جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت، تعزیرات حکومتی و اتحادیههای صنفی بهصورت مستمر در سطح شهرستان در حال انجام است و در این بازرسیها، وضعیت فعالیت نانواییها و سایر واحدهای صنفی بهطور دقیق مورد بررسی قرار میگیرد.
آلبوعبادی با بیان اینکه برخورد با تخلفات صنفی بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: با متخلفان حوزه بازار و اصناف برخورد قانونی انجام میشود و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت. در همین راستا نیز پروندههای متعددی تشکیل و در حال پیگیری است.
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کارون در ادامه بر لزوم همکاری دستگاههای اجرایی برای تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی و حفظ آرامش بازار تأکید کرد و گفت: هدف اصلی از اجرای این نظارتها ایجاد ثبات در بازار، جلوگیری از تخلفات و تأمین رضایتمندی مردم است.