رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های آذربایجان شرقی با اشاره به بارش‌های مناسب امسال، از افزایش ۳۲ سانتی متری تراز آب تالاب قوری گول بستان آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، یدالله آذرهوا با بیان اینکه در زمان حاضر تراز این تالاب به ۱۹۱۱.۴۵ متر رسیده است گفت: حجم آب تالاب به ۸۰۰ هزار متر مکعب رسیده است در حالی که تالاب تابستان پارسال به طور کامل خشک شده بود.

وی با اشاره به اینکه حقابه تالاب قوری گول ۳.۸ میلیون متر مکعب است ادامه داد: در صورت مناسب بودن بارش‌های سالانه در بازه سه ساله حقابه تالاب محقق می‌شود.

آذرهوا با اشاره به فرسودگی کانال انتقال آب از چهل چشمه به تالاب گفت: سه کیلومتر از لوله مورد نیاز توسط شرکت آب منطقه‌ای خریداری شده است و به زودی عملیات تعویض کانال آغاز می‌شود.

وی اظهار کرد: ۲۷.۷ کیلومتر از مسیر انتقال از چهل چشمه در روستای نوجه ده از طریق بند کانال کشی شده است که ۱۱ کیلومتر بستر آزاد رودخانه است و بافت نفوذپذیری دارد.

رئیس اداره حفاظت و احیای تالاب‌های آذربایجان شرقی با اشاره به حضور جمعیت مناسبی از اردک سرسفید در تالاب گفت: با توجه به شرایط مطلوب زیستی، امسال احتمال لانه گزینی و جوجه آوری این پرنده در تالاب وجود دارد.

تالاب قوری گول با ۲۰۰ هکتار وسعت در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی تبریز قرار دارد؛ این پهنه آبی در ارتفاع یک‌هزار و ۹۱۵ متری از سطح دریا واقع شده و دارای چهار کیلومتر طول و عرض و ۱۶ کیلومتر مربع مساحت است و عمق آن در بهترین شرایط آبی و در عمیق‌ترین نقطه به ۱۳ متر می‌رسد.