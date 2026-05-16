به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، میترا لبافی با حضور در برنامه صبحگاهی شبکه خبر گفت: نمایشگاه کتاب همیشه به گفتمان کتاب در جامعه منجر شده است. این بار هم این اتفاق افتاده. به طوری که بازار رونمایی‌ها داغ شده است.

وی افزود: نمایشگاه مجازی ظرفیت مناسبی است برای توزیع مناسب، اما جای خالی نمایشگاه حضوری را ناشران حس می‌کنند و کار‌هایی که قرار بود در نمایشگاه حضوری انجام دهند در دفاتر انتشاراتی خود انجام می‌دهند.

لبافی گفت: بیش از دو هزار ناشر در این دوره نمایشگاه شرکت کرده‌اند و ۱۹ ناشر خارجی هم حاضر شده‌اند، همه اینها از فعالیت‌های مشابه با نمایشگاه حضوری خبر می‌دهد با این تفاوت که این نمایشگاه بیست و چهار ساعته است.

سردبیر گروه کتاب خبرگزاری افزود: در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران هزینه ارسال برای خریداران رایگان است. امسال برای نخستین بار بخش دیجیتال در نمایشگاه مجازی با حضور سکو‌ها حضور دارند.

وی گفت " در باغ کتاب رونمایی‌های متنوعی از کتاب‌های کودک و نوجوان و بزرگسال داریم. مثلا انتشارات انقلاب اسلامی در حاشیه اجتماعات مردمی رونمایی کتاب انجام داده و مثلا در انتشارات امیرکبیر یک مجموعه‌ای با عنوان روزی روزگاری ایران رونمایی میشه امروز؛ و نشستی خبری در خصوص فعالیت‌های امیرکبیر داریم و اتفاقاتی از این دست.