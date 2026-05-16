در جلسه‌ای، مشکلات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن شهر خامنه بررسی و تصمیمات لازم برای آماده‌سازی معابر و طرح ۱۰ هکتاری اتخاذ شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، جلسه بررسی و رفع مشکلات اجرایی سایت نهضت ملی مسکن شهر خامنه با حضور آزادی، معاون برنامه‌ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان شبستر، صمد شفیع‌پور، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شبستر، نمایندگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهردار خامنه و کارشناسان مربوطه در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه، مسائل و چالش‌های اجرایی سایت نهضت ملی مسکن شهر خامنه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تسریع در روند اجرای طرح اتخاذ شد.

شفیع‌پور، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شبستر با اشاره به وضعیت اجرایی طرح گفت: طرح ۱۰ هکتاری نهضت ملی مسکن خامنه در بخش شمالی شهر واقع شده و عملیات آماده‌سازی معابر آن توسط بنیاد مسکن شهرستان در مراحل پایانی قرار دارد.

وی افزود: بر اساس توافق انجام‌شده با شهرداری خامنه، مقرر شده است آماده‌سازی قطعات این سایت نیز توسط شهرداری انجام گیرد تا روند اجرای طرح با سرعت بیشتری دنبال شود.