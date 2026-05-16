به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار داشت: در پی وقوع سرقت‌های احشام در سطح شهرستان مهران، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی مهران با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق، موفق به شناسایی سه سارق حرفه‌ای در یکی از شهرستان‌های همجوار شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی، متهمان را در چند عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه سارقان در تحقیقات اولیه به ارتکاب ۲۰ فقره سرقت اعتراف کردند، تصریح کرد: در بازرسی از محل اختفای سارقان، تعدادی از احشام مسروقه کشف و تحویل مالباختگان داده شد.

سلمانی در پایان خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.