پخش زنده
امروز: -
بلومبرگ نوشت: انسداد تنگه هرمز موجی از اختلال را در زنجیره تأمین جهانی قطعات مورد استفاده در تولید گوشیهای هوشمند و لپتاپها ایجاد کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بلومبرگ گزارش داد که ادامه انسداد یا محدودیت تردد در تنگه هرمز بر اثر حمله آمریکا به ایران باعث ایجاد اختلال در زنجیره تأمین جهانی مواد اولیه مورد استفاده در تولید تراشه شده است.
این گذرگاه استراتژیک، مسیر انتقال بخش مهمی از گاز طبیعی مایع جهان و همچنین مواد شیمیایی حیاتی برای صنعت نیمههادیها است.
بر اساس این گزارش، موادی مانند هلیوم، برم، گوگرد و انواع حلالهای صنعتی که در فرآیند ساخت تراشهها و لیتوگرافی بهکار میروند، بهطور مستقیم تحت تأثیر این بحران قرار گرفتهاند. کاهش دسترسی یا افزایش هزینه انتقال این مواد، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان بزرگ تراشه در آسیا وارد کرده است.
شرکتهای بزرگی مانند تولیدکنندگان تایوانی و کرهای نیز با افزایش هزینههای لجستیکی و ریسکهای زنجیره تأمین مواجه شدهاند. تحلیلگران هشدار میدهند که مدل تولید بهموقع در صنعت نیمههادی، این صنعت را در برابر هرگونه اختلال ژئوپلیتیک بسیار آسیبپذیر کرده است.
در همین حال، افزایش هزینه بیمه حملونقل و تغییر مسیر کشتیها از خلیج فارس، موجب تأخیر در ارسال مواد اولیه و افزایش نبودقطعیت در برنامه تولید کارخانههای تراشهسازی شده است.