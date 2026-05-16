مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: بسترهای اقتصادی و معاملاتی برای مشارکت مردم در تولید برق، توسعه میادین نفت و گاز و سرمایهگذاری در حوزه انرژی فراهم شده و منافع این سرمایهگذاریها به مردم بازمیگردد.
محمد نظیفی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما، با حضور در تجمع مردمی در میدان انقلاب با اشاره به ظرفیتهای مردمی در حوزه انرژی اظهار کرد: مزیت اصلی کشور ما حوزه انرژی است و این امکان از طریق سازوکارهای اقتصادی در بازار وجود دارد که مردم بتوانند در این زمینه مشارکت و سرمایهگذاری کنند.
وی با اشاره به توسعه استفاده از پنلهای خورشیدی گفت: امروز این امکان وجود دارد که پنلهای خورشیدی روی پشتبام خانهها و فضاهای در دسترس مردم نصب شود تا برای تولید برق مورد استفاده قرار گیرد. حتی مردم میتوانند برق تولیدشده خود را به همسایههایی که پنل خورشیدی نصب نکردهاند و نیاز بیشتری دارند، بفروشند.
مدیرعامل بورس انرژی ایران افزود: با وجود آسیبها و حملاتی که به شبکه برق کشور وارد شده، همچنان این ظرفیت وجود دارد که مردم در یک فضای معاملاتی شفاف فعال شوند و برق تولیدی خود را به فروش برسانند و از منافع مالی آن بهرهمند شوند.
نظیفی ادامه داد: همین الگو میتواند در توسعه میادین نفت و گاز کشور نیز اجرا شود. در حوزه توسعه بالادستی نفت و گاز، این امکان وجود دارد که با مشارکت و سرمایهگذاری مردم، روند توسعه با سرعت بیشتری انجام شود و منافع اقتصادی و مالی آن نیز به خود مردم بازگردد.
وی تأکید کرد: در هر حوزهای که مردم فعال شوند و امور به دست خود مردم اداره شود، قطعاً بهترین اتفاقات رقم خواهد خورد. این میادین میتوانند الگوی آمادهای برای آغاز مسابقه سازندگی و توسعه کشور باشند؛ همانطور که در حوزه دفاعی نیز یک پایه و بنیان محکم برای کشور ایجاد شد.