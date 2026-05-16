حجت الاسلام سعید شهواری با ت أکید بر لزوم رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با احتکار و اخلال در توزیع کالاهای مورد نیاز مردم، دستور لازم را برای بررسی دقیق ابعاد قضیه و تعیین تکلیف محموله ی سیمان صادر کرد.

سردار محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به کشف و انهدام انبار احتکار بیش از ۶ هزار تُن سیمان در حاشیه ی شهر خرم‌آباد بر برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی تأکید کرد و گفت : با هماهنگی قضایی، در بازرسی از این انبار، بیش از شش هزار تُن سیمان احتکار شده کشف و عوامل مربوطه شناسایی و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

سردار هاشمی‌فر هشدار داد: با پشتیبانی دستگاه‌های مربوطه، به‌ویژه دستگاه قضایی، با اخلال‌گران اقتصادی برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.

وی با اشاره به برخورد قاطع قضایی با هرگونه تخلف اقتصادی و تلاش برای تنظیم بازار و جلوگیری از مشکلات احتمالی برای مصرف‌کنندگان گفت:پیگیری‌های قضایی در این خصوص ادامه خواهد داشت و در صورت لزوم نتایج متعاقباً از طریق روابط عمومی و رسانه ی دادگستری کل لرستان به اطلاع عموم خواهد رسید.