دستور ویژه قضایی برای پیگیری انبار کردن سیمان در لرستان
رئیس کل دادگستری لرستان دستور ویژهی قضایی برای پیگیری انبار کردن سیمان در مرکز استان را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛در پی گزارشهای رسیده مبنی بر انبار کردن مقادیر قابل توجهی سیمان در محلی در خرم آباد، رئیس کل دادگستری استان لرستان، با صدور دستوری قاطع، خواستار پیگیری فوری و قضایی موضوع توسط دادستان مرکز استان شد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان بیان کرد: در اجرای این دستور، دادستان مرکز استان لرستان هم ضمن بررسیهای اولیه، دستور پیگیری ویژه و تعیین تکلیف وضعیت انبار مذکور را صادر کرده است.
حجت الاسلام سعید شهواری با تأکید بر لزوم رسیدگی به پروندههای مرتبط با احتکار و اخلال در توزیع کالاهای مورد نیاز مردم، دستور لازم را برای بررسی دقیق ابعاد قضیه و تعیین تکلیف محموله ی سیمان صادر کرد.
وی با اشاره به برخورد قاطع قضایی با هرگونه تخلف اقتصادی و تلاش برای تنظیم بازار و جلوگیری از مشکلات احتمالی برای مصرفکنندگان گفت:پیگیریهای قضایی در این خصوص ادامه خواهد داشت و در صورت لزوم نتایج متعاقباً از طریق روابط عمومی و رسانه ی دادگستری کل لرستان به اطلاع عموم خواهد رسید.
سردار محمدرضا هاشمیفر،فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به کشف و انهدام انبار احتکار بیش از ۶ هزار تُن سیمان در حاشیه ی شهر خرمآباد بر برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی تأکید کرد و گفت: با هماهنگی قضایی، در بازرسی از این انبار، بیش از شش هزار تُن سیمان احتکار شده کشف و عوامل مربوطه شناسایی و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
سردار هاشمیفر هشدار داد: با پشتیبانی دستگاههای مربوطه، بهویژه دستگاه قضایی، با اخلالگران اقتصادی برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.