بازیگر مجموعه «کلینیک رویا»، گفت: این مجموعه ماجرا‌هایی در فضایی متفاوت و شخصیت‌محور را روایت می‌کند، مجموعه‌ای که تلاش دارد در قالب موقعیت‌های طنز، روابط انسانی و خانوادگی را به تصویر بکشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جواد خواجوی، درباره حضور در این مجموعه افزود: نقشی که ابتدا به من پیشنهاد شد، نقش کوتاهی بود، اما در ادامه کار، این شخصیت بیشتر ساخته و پرداخته شد و به آن بها داده شد، هرچه جلوتر رفتیم و ارتباطمان با کاراکتر بیشتر شد، نقش هم پررنگ‌تر شد.

وی گفت: یکی از ویژگی‌های جالب شخصیت من این بود که بسیاری از دیالوگها تغییر کرد. حتی لحن و جنس بیان به سمت و سوی دیگری رفت و دیالوگ‌ها حال‌وهوای مشهدی پیدا کرد. در واقع آنچه روی کاغذ نوشته شده بود، با آنچه در اجرا شکل گرفت تفاوت‌هایی داشت. کلمات تغییر می‌کرد، نوع برخورد شخصیت عوض می‌شد و ریزه‌کاری‌ها اغلب به شکل بداهه در می‌آمد.

من تلاش کردم این نقش را تا حد ممکن واقعی اجرا کنم. در فیلمنامه کلیات شخصیت وجود داشت و مسیر قصه مشخص بود، اما جزئیات شخصیت بیشتر در جریان کار و سر صحنه ساخته شد.

وی گفت: برای من کوتاه یا بلند بودن نقش اهمیت چندانی ندارد. مهم اتفاقی است که آن نقش در داستان رقم می‌زند. ممکن است شخصیتی فقط در یک قسمت حضور داشته باشد، اما تأثیرگذار باشد، یا در چند قسمت ظاهر شود و اثر خودش را بگذارد.

وی همچنین به همکاری با سجاد مهرگان به عنوان یک کارگردان جوان اشاره کرد و گفت: کار با سجاد مهرگان تجربه بسیار خوبی بود. او فردی با دانش و مسلط به کارش است. واقعیت این است که نقش اعلاء در «کلینیک رویا»، تا حد زیادی سر صحنه ساخته شد و اگر حمایت و نگاه سجاد مهرگان نبود، شاید این شخصیت این‌گونه شکل نمی‌گرفت. قطعاً حضور و اعتماد او در شکل‌گیری این نقش بسیار مؤثر بود. همکاری با مهرگان برای من لذت‌بخش بود و دوست دارم دوباره این تجربه تکرار شود.