واحد صنفی متخلف به دلیل گران‌فروشی و مخدوش کردن قیمت‌ها در ادامه طرح تشدید نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، با دستور قضایی مهر و موم شد.

مهر و موم شدن واحد صنفی متخلف به دلیل گران‌فروشی و مخدوش کردن قیمت‌ها

مهر و موم شدن واحد صنفی متخلف به دلیل گران‌فروشی و مخدوش کردن قیمت‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، طرج نظارت از واحد‌های صنفی با حضور جانشین دادستان کیش، روسای ادارات نظارت و تنظیم بازار سازمان منطقه آزاد کیش و پلیس اماکن فرماندهی انتظامی کیش برگزار شد.

در این طرح واحد‌های صنفی متخلف پس از بررسی‌های میدانی و احراز تخلفات صنفی شناسایی شدند.

نداشتن مجوز فعالیت اقتصادی، گران‌فروشی، مخدوش کردن قیمت‌ها، تعدد شکایات مردمی و رعایت نکردن ضوابط و مقررات نظام صنفی از مهمترین موارد تخلف واحد‌های متخلف بود.

جانشین دادستان کیش با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه و مقابله با اخلال در بازار گفت: واحد‌های صنفی مرتبط با معیشت مردم مستمر و دقیق رصد و پایش قرار خواهند گرفت و با مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی، قاطع و بدون اغماض با متخلفان انجام می‌شود.

هرگونه مخدوش کردن قیمت کالا تخلف محسوب شده و با خاطیان برخورد می‌شود.

واحد‌های صنفی محسوس و نامحسوس با حضور بازرسان اداره نظارت و تنظیم بازار سازمان منطقه آزاد کیش روزانه و مستمر پایش می‌شوند و در هماهنگی کامل با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، با هرگونه تخلفی که موجب تضییع حقوق مصرف‌کنندگان، اخلال در نظم بازار و ایجاد نارضایتی عمومی شود، برخورد خواهد شد.

برخورد با واحد‌های صنفی متخلف به‌ویژه واحد‌هایی که با سوءاستفاده از شرایط موجود اقدام به گران‌فروشی، کم‌فروشی و رعایت نکردن مقررات نظام صنفی، با جدیت ادامه خواهد داشت و تمامی واحد‌های صنفی موظف هستند فعالیت خود را در چارچوب قوانین و شیوه‌نامه‌های ابلاغی انجام دهند.