رئیس سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: در خصوص نحوه و تاریخ برگزاری امتحانات دقیقا مطابق بخشنامه وزارت آموزش و پرورش و تأییدیههای استانی عمل میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ایسکانیوز ، علیرضا لادن مقدم در خصوص نحوه و زمان برگزاری امتحانات دانش آموزان متوسطه اول و دوم مدارس سما عنوان کرد: دقیقاً مطابق بخشنامه وزارت آموزش و پرورش و تأییدیههای استانی عمل میکنیم.
رئیس مدارس سما دانشگاه آزاد افزود: درخصوص پایههای هفتم تا دهم مدارس سمای کشور، امتحانات بر اساس تشخیص هر استان است.
وی گفت: در خصوص امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم هنوز تاریخ قطعی اعلام نشده ، اما شنیدهها حاکی از آن است که این امتحانات اواخر تیر برگزار میشوند. در این باره هر تصمیمی که وزارت آموزش و پرورش بگیرد ، مدارس سما نیز تابع آن است.
لادن مقدم تاکید کرد: اگر دانشگاه آزاد اسلامی تصمیم به تغییر رویهای در این زمینه داشته باشد در شورای معاونین با دکتر رنجبر هماهنگ شده و سپس بخشنامه صادر خواهد شد و حتماً اطلاعرسانی رسمی صورت میگیرد، در غیر این صورت، همان رویه وزارت آموزش و پرورش ملاک عمل مدارس سما است.