به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: عمده فعالیت این سامانه بصورت وزش باد خواهد بود بطوریکه احتمال افزایش سرعت باد لحظه ای در برخی مناطق بویژه مناطق جنوبی استان به بیش از 100 کیلومتر بر ساعت وجود دارد. همچنین به دلیل خشکی سطح زمین و خیزش گردوخاک محلی و مهیا بودن شرایط خیزش و انتقال گردوخاک از بیابان های خاورمیانه به کشور سبب کاهش دید افقی و کیفیت هوا در برخی ساعات خواهد شد.

مرادی افزود: هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان به دلیل مخاطرات ناشی از وزش باد بسیار شدید و همچنین احتمال رگبار و رعدوبرق بویژه در شمال استان صادر شده است.

به دلیل ریزش هوای سرد ناشی از عبور این سامانه دمای هوا از امشب تا صبح دوشنبه کاهش خواهد یافت بطوریکه میانگین دما کمینه استان بین 4 تا 6 درجه سلسیوس در استان کاهش خواهد بود.

همچنین بررسی ها حاکی از تداوم عبور متناوب امواج تراز میانی جو طی هفته جاری می باشد که سبب افزایش ابر و در برخی از نقاط (به ویژه نواحی شمالی استان) بارش های رگباری با احتمال رعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید تا شدید و پدیده گردوخاک خواهد شد.