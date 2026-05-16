به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد طی ۴۸ ساعت گذشته ۱۳ شهید و ۵۷ مجروح به بیمارستان ‌های غزه منتقل شدند.

بنا به اعلام منابع فلسطینی، از زمان آتش‌بس تاکنون ۸۷۰ فلسطینی شهید و بیش از دو هزار و ۵۰۰ تن مجروح شدند.

در این مدت همچنین پیکرهای ۷۷۱ شهید از زیر آوار بیرون آورده شده است. براساس اعلام وزارت بهداشت غزه، شمار شهدای جنگ غزه تاکنون به ۷۲ هزار و ۷۵۷ شهید و رسیده است.صهیونیست ها در کرانه باختری نیز امروز یک جوان فلسطینی را به شهادت رساندند.