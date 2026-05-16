به گزارش خبرگزاری صدا وسیما گیلان ، ماموران انتظامی آستارا در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار تعداد قابل توجهی تایر خودروی سنگین در داخل یک واحد‌های پس از هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.

در بازرسی از این واحدصنفی ۱۷۰حلقه انواع تایر‌های خودرو‌های سنگین احتکارشده به ارزش۱۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف کردند.

متهم۳۴ساله با تشکیل پرونده برای رسیدگی، به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آستارا معرفی شد.

ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی آستارا این واحدصنفی را با استناد ماده ۲۸قانون نظام صنفی مهر و موم شد.