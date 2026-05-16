مدیرکل شیلات خوزستان از بیش از ۱۰۰ هزار تن محصولات آبزی در سال ۱۴۰۴ در استان خبر داد و گفت: با وجود برخی خسارتها و محدودیتها، خوزستان همچنان یکی از قطبهای اصلی تولید آبزیان کشور به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید شریف موسوی اظهار کرد: تولیدات آبزیپروری استان خوزستان در سال ۱۴۰۴ از مرز ۱۰۰ هزار تن عبور کرده و به بیش از ۱۱۱ هزارتن رسیده است؛ این در حالی است که به دلیل وقوع جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و آسیبهای واردشده به برخی زیرساختها، برداشت ماهیان گرمابی در تعدادی از مزارع استان با تأخیر مواجه شد و جمعی از پرورشدهندگان نیز متحمل خسارت و تلفات شدند.
وی افزود: در سال گذشته حدود ۱۷ هزار هکتار از اراضی مجتمعهای آبزیپروری و مزارع انفرادی استان به پرورش ماهیان گرمابی، سردابی، خاویاری، آبزیان منابع آبهای داخلی، ماهیان زینتی و میگو اختصاص یافته است.
کاهش صادرات در پی محدودیتها
مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به موانع موجود در مسیر تجارت خارجی آبزیان گفت: محدودیتها در حوزه صادرات یکی از چالشهای جدی فعالان این بخش است. بر همین اساس، میزان صادرات آبزیان استان در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳ با کاهش ۱۵ هزار تنی مواجه شده که معادل ۲۲ درصد افت را نشان میدهد.
وی ادامه داد: با این حال، در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۵ هزار تن انواع آبزیان به ارزش تقریبی ۱۹۳ میلیون دلار از استان خوزستان به خارج از کشور صادر شده است و در شرایط کنونی، وضعیت مرزهای چذابه و شلمچه به عنوان دو گذرگاه مهم صادراتی استان پایدار گزارش میشود.
اتصال لنگرگاه بندر سجافی به برق سراسری
موسوی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به اقدامات زیرساختی انجامشده در حوزه صیادی بیان کرد: لنگرگاه قایقهای بندر سجافی شهرستان هندیجان پس از چندین دهه به شبکه برق سراسری متصل شد و صیادان این منطقه از نعمت روشنایی بهرهمند شدند.
وی افزود: همچنین در پی برگزاری جلسات متعدد با حضور فرماندار هندیجان و مسئولان شهرستان، منابعی با اولویت ویژه برای اجرای طرحهای زیربنایی، توسعه زیرساختها و احداث جاده دسترسی این لنگرگاه در نظر گرفته شده است.
احداث نخستین شهرک تخصصی آبزیپروری و گردشگری "کارما"
مدیرکل شیلات خوزستان از آغاز روند احداث شهرک آبزیپروری مداربسته و متراکم کارما به عنوان نخستین مجموعه تخصصی تولیدی و رفاهی ـ گردشگری در استان خبر داد و گفت: این شهرک با ۴۳ واحد پرورش ماهیان خاویاری و کپورماهیان در زمینی به مساحت ۷ هکتار در روستای درآویزه واقع در بخش مرکزی شهرستان باوی اجرایی خواهد شد.
وی توضیح داد: این طرح از سال ۱۴۰۱ با مشارکت بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان وارد مرحله مطالعات و طراحی شده و تاکنون تمامی مطالعات فنی، مجوز تخصیص آب، موافقت اصولی، پروانه تخصیص و همچنین طراحی سیستمهای تولید برق از طریق پنلهای خورشیدی برای آن انجام شده و در شورای برنامهریزی استان نیز به تأیید رسیده است.
موسوی با تأکید بر ضرورت افزایش بهرهوری آب و انرژی در فرایند تولید و همچنین ارتقای ضریب امنیت غذایی اظهار کرد: یکی از اهداف شاخص اجرای این پروژه، دستیابی به بهرهوری ۹۵ درصدی آب است. همچنین برای این شهرک، اشتغالزایی برای ۱۳۰ نفر و ظرفیت تولید ۴۳۰ تن محصول پیشبینی شده است.
توسعه اقتصاد دریامحور در سواحل خوزستان
وی در ادامه با اشاره به برنامههای توسعه اقتصاد دریامحور و استفاده از ظرفیت سواحل استان گفت: در شهرستان هندیجان به دلیل همجواری با خلیج فارس، ظرفیتهای بومی منطقه و استقبال سرمایهگذاران، پروژههای متعددی در حوزه آبزیان آب شور در دست مطالعه، اجرا و پیگیری قرار دارد.
مدیرکل شیلات خوزستان با بیان اینکه در شرایط جنگی، روند اجرای پروژهها تحت تأثیر قرار میگیرد افزود: با پیگیریهای صورت گرفته کلیه استعلامها و مجوزهای شهرک شیلاتی ۴ هزار و ۲۰۰ هکتاری پرورش میگوی هندیجان اخذ شده است و پس از بهره برداری کامل این شهرک قادر خواهد بود سالانه ۱۲۰ هزار تن آبزیان پرورشی تولید کند که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و توسعه صادرات غیر نفتی خواهد داشت.
وی یادآور شد: در سایت ۳۹۵ هکتاری پرورش میگوی هندیجان سال گذشته بیش از ۶۰۰ تن محصول برداشت شد و پیشبینی میشود این میزان در سال آینده به بیش از ۸۰۰ تن افزایش یابد.
موسوی همچنین درباره دیگر طرحهای این شهرستان از جمله سایت ۱۱۱۱ هکتاری پرورش میگو در هندیجان که در حال احداث زیرساختهای مجتمع و مزارع است گفت: پس از اخذ مجوزهای لازم عمرانی، برداشت آب و کانال آبرسان اقدام به حفر کانال میشود.
وی ادامه داد: افزون بر این، اراضی ۱۳ هزارهکتاری، ۱۴۰۰، ۶۳۰، ۹۹ و ۴۵۰ هکتاری نیز در مرحله اخذ استعلامها و مجوزهای لازم قرار دارند تا زمینه واگذاری و استفاده بهینه از این اراضی برای توسعه فعالیتهای شیلاتی فراهم شود.
موسوی به هدفگذاری تولید ۵ هزار تن ماهی دریایی در قفس در سواحل خوزستان اشاره کرد و افزود: در همین راستا و با سرمایه گذاری سازمان اوقاف کشور در مرحله نخست مقرر شد ۲۰ قفس دریایی با ظرفیت تولید ۲ هزار تن در دریا جانمایی و مستقر شوند.
تسهیل فرایند صدور مجوز برای صیادان
مدیرکل شیلات خوزستان در پایان با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش بروکراسی اداری و ارائه خدمات به جامعه بهره بردار گفت: با هدف کاهش مراجعات مکرر صیادان به دفاتر صدور مجوز و تسهیل امور، طرح صدور مجوزهای ماهانه از ابتدای اردیبهشتماه سال جاری در تمامی بنادر صیادی استان اجرایی شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم حمایتهای زیرساختی، تسهیل امور اداری، توسعه سرمایهگذاری و رفع موانع صادراتی، روند رشد تولید و تجارت آبزیان در خوزستان شتاب بیشتری بگیرد.