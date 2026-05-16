راهاندازی سومین دستگاه سونوگرافی بیمارستان زینبیه خورموج
رئیس بیمارستان زینبیه خورموج از راهاندازی سومین دستگاه سونوگرافی در این بیمارستان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر علی بهنام مجرد بیان داشت: بهمنظور ارتقاء کیفیت خدمات سونوگرافی و تسریع در روند تشخیص و درمان بیماران بستری، یک دستگاه سونوگرافی ESAOTE نمونه MY Lab E۸۰ با هزینهای بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال با پیگیریهای مسئولان دانشگاه و بیمارستان در بخش تصویربرداری خریداری و راهاندازی شد.
وی افزود: در این مرکز سالانه ۱۸ هزار خدمت تصویربرداری متنوع شامل سونوگرافی، رادیولوژی، سیتیاسکن و OPG ارائه میشود.
رئیس بیمارستان زینبیه خورموج اضافه کرد: سالانه بیش از ۲ هزار خدمت سونوگرافی برای بیماران بستری در بیمارستان زینبیه خورموج انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه با توجه به نیاز بیماران، خدمات سونوگرافی سرپایی نیز در این بیمارستان فعال است، اضافه کرد: در مرکز تخصصی بیمارستان نیز سالانه بیش از ۳ هزار و ۳۳۲ خدمت انجام میشود که افزودن سومین دستگاه سونوگرافی موجب افزایش کیفیت تشخیص، درمان بیماران و ارتقای رضایتمندی مراجعه کنندگان خواهد شد.
رئیس بیمارستان زینبیه خورموج، اظهار کرد: بخش سونوگرافی در حال حاضر با حضور دو متخصص رادیولوژی به مردم شهرستان دشتی خدمترسانی میکند.