نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، حج امسال را مظهر شکست توطئه‌های دشمنان برای انزوای ایران اسلامی دانست و بر تحقق شعار «سلوک قرآنی، رحمت نبوی و وحدت امت اسلامی» تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب سرپرست حجاج ایرانی، با گرامیداشت یاد و خاطرۀ رهبر شهید انقلاب، از حضور آگاهانه زائران ایرانی در سرزمین وحی به عنوان خنثی‌کننده نقشه‌های دشمن یاد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین نواب همچنین ابراز امیدواری کرد: با پیروزی نهایی ایران در تجاوز دشمنان اسلام، زمینه تشرف همۀ مشتاقان محروم‌مانده از حج امسال در سال‌های آینده فراهم شود.

وی با اشاره به ابعاد سه‌گانۀ شعار حج امسال اظهار کرد: سلوک قرآنی، رحمت نبوی و وحدت امت اسلامی، مثلث پیوند انسان با خدا، ولی خدا و جامعه اسلامی است. اگرچه دشمنان با هر سه رکن این شعار مخالف‌اند، اما حضور زائران آگاه و متعهد در این سرزمین، این پیوند مقدس را به منصه ظهور رسانده است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به فضای معنوی و سیاسی حاکم بر کشور پس از شهادت رهبر فرزانه انقلاب، تصریح کرد: امسال اگرچه داغدار هستیم، اما توفیقی حاصل شد که «میقات، میدان و خیابان» با هم گره بخورند. دشمن در پی آن بود که با فشار‌ها و تحریم‌ها، جامعه ایران را از امت اسلامی جدا کند، اما حضور سرافرازانه زائران ایرانی در مکه و مدینه، خط بطلانی بر این توهمات کشید.

حجت الاسلام و المسلمین نواب با یادآوری محرومیت ۵۵ هزار نفر از زائران ایرانی که به دلیل شرایط جنگ رمضان و تحریم‌ها از تشرف به حج امسال بازماندند، گفت: ما در همۀ لحظات زیارت در مدینه منوره به یاد این عزیزان و آزادگان خیابان و میدان بوده‌ایم و در مکه نیز نایب‌الزیاره آنان خواهیم بود. امیدواریم سال آینده، این عزیزان در فضای پیروزی کامل ایران بر دشمنان اسلام، راهی بیت‌الله الحرام شوند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک سرکنسولگری ایران در جده و همکاران سازمان حج و زیارت در عملیات حج ۱۴۰۵، برای نصرت امت اسلام و سلامتی مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله حاج‌آقا سید مجتبی خامنه‌ای دعا و از خداوند متعال حجی همراه با «حکمت، عزت و موفقیت» را برای ایران اسلامی ظفرمند مسئلت کرد.