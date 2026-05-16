به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت توزیع برق شهرستان ری به کلیه مشترکان بخش صنعتی و کشاورزی منطقه برق شهرری اعلام کرد: باتوجه به آغاز فصل گرما و لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی، به منظور حفظ پایداری شبکه توزیع برق، برنامه مدیریت بار برای مشترکان کشاورزی و صنعتی از روز شنبه ۲۶ اردیبهشت به شرح زیر است:

مشترکین کشاورزی روزانه از ساعت ۱۳ الی ۱۸

مشترکین صنعتی منطقه ایران ترانسفو شنبه‌ها از ساعت ۸ الی ۲۴

مشترکین صنعتی آهن مکان سه شنبه‌ها از ساعت ۸ الی ۲۴

مشترکین صنعتی عشق آباد قلعه نو چهارشنبه‌ها از ساعت ۸ الی ۲۴

مشترکین صنعتی شهرک ولیعصر قلعه نو یکشنبه‌ها از ساعت ۸ الی ۲۴

مشترکین صنعتی محدوده پالایشگاه شنبه‌ها از ساعت ۸ الی ۲۴

در پایان از بذل توجه و همکاری صمیمانه مشترکین صنعتی و کشاورزی محترم این منطقه در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف و حصول اطمینان از پایداری شبکه برق، تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.