شرکت توزیع برق شهرستان ری با توجه به آغاز فصل گرما و به منظور حفظ پایداری شبکه، برنامه مدیریت بار برای مشترکان بخش کشاورزی و صنعتی منطقه برق شهرری را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت توزیع برق شهرستان ری به کلیه مشترکان بخش صنعتی و کشاورزی منطقه برق شهرری اعلام کرد: باتوجه به آغاز فصل گرما و لزوم مدیریت بهینه مصرف انرژی، به منظور حفظ پایداری شبکه توزیع برق، برنامه مدیریت بار برای مشترکان کشاورزی و صنعتی از روز شنبه ۲۶ اردیبهشت به شرح زیر است:
مشترکین کشاورزی روزانه از ساعت ۱۳ الی ۱۸
مشترکین صنعتی منطقه ایران ترانسفو شنبهها از ساعت ۸ الی ۲۴
مشترکین صنعتی آهن مکان سه شنبهها از ساعت ۸ الی ۲۴
مشترکین صنعتی عشق آباد قلعه نو چهارشنبهها از ساعت ۸ الی ۲۴
مشترکین صنعتی شهرک ولیعصر قلعه نو یکشنبهها از ساعت ۸ الی ۲۴
مشترکین صنعتی محدوده پالایشگاه شنبهها از ساعت ۸ الی ۲۴
در پایان از بذل توجه و همکاری صمیمانه مشترکین صنعتی و کشاورزی محترم این منطقه در اجرای برنامههای مدیریت مصرف و حصول اطمینان از پایداری شبکه برق، تقدیر و تشکر به عمل میآید.