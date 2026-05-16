پویانمایی «رابی و روبی»، باهدف آموزش مفاهیم پایه و مهارت‌های ضروری زندگی به خردسالان، در قالبی سرگرم‌کننده و با تکیه بر دانش روانشناسی کودک تولید شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صفارزادگان، کارگردان مجموعه پویانمایی «رابی و روبی»، هدف اصلی از تولید این پویانمایی را پرداختن به آموزش و پرورش کودک در حوزه شناخت اولیه و مهارت‌های پایه ذهنی و رفتاری بیان کرد و افزود: مفاهیم آموزشی در بستری سرگرم‌کننده و متناسب با دنیای ذهنی خردسالان ارائه می‌شود.

انتخاب روش دوبعدی برای این مجموعه، به دلیل ویژگی‌های مینیمال، خوانایی بصری و ارتباط ساده‌تر با مخاطب خردسال، صورت گرفته است. این فرم، علاوه بر ایجاد حس امنیت و آرامش برای کودک، امکان تمرکز بیشتر روی شخصیت‌ها و مفاهیم روایی را فراهم می‌کند.

وی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های متمایزکننده «رابی و روبی» را فضاسازی کودکانه در کنار کیفیت تولید دانست و گفت: در طراحی بصری اثر، از رنگ‌بندی کارشناسی‌شده و متناسب با روان‌شناسی کودک استفاده شده تا تجربه‌ای آرام، جذاب و قابل‌درک برای مخاطب ایجاد شود.

مخاطب اصلی این مجموعه، خردسالان سه تا شش سال هستند و مفاهیمی چون دوستی، همکاری، همدلی و مهارت‌های اولیه ارتباط اجتماعی، از مهم‌ترین پیام‌های تربیتی دنبال شده در این اثر محسوب می‌شوند.

صفارزادگان درباره ساختار روایی قسمت‌ها گفت: در تولید محتوای ویژه خردسال، کوتاه و روان بودن روایت اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل هر قسمت با ساختاری مستقل، شامل آغاز، مسیر و نتیجه‌گیری مشخص طراحی شده است. ایده اولیه «رابی و روبی» پس از تجربه موفق طرح «ببعی و ببعو» و با بهره‌گیری از تجربیات آن مجموعه شکل گرفت. وی مهم‌ترین چالش در کارگردانی این مجموعه را فیلمنامه و رسیدن به تعادل میان سادگی، جذابیت و انتقال مفاهیم آموزشی دانست.

در طراحی شخصیت‌های «رابی و روبی»، ترکیب روباه و خرگوش نماینده دو خلق‌وخوی متفاوت است تا کودکان از طریق رابطه این دو شخصیت، مفهوم پذیرش تفاوت‌ها و شکل‌گیری دوستی در دل تفاوت‌های فردی را تجربه کنند.

وی تاکید کرد که آموزش همیشه در لایه زیرمتن قرار دارد و تلاش بر این بوده که ابتدا از طریق سرگرمی، بازی و موقعیت‌های جذاب، مخاطب را با داستان همراه کرده و سپس نتیجه آموزشی به شکل غیرمستقیم منتقل شود.

صفارزادگان همچنین از پژوهش‌های روان‌شناسی کودک در طراحی داستان‌ها خبر داد و گفت: سرفصل‌های محتوایی مجموعه با همراهی کارشناسان حوزه کودک بررسی شده و روند تولید، از مرحله سیناپس تا فیلمنامه نهایی، به‌صورت مرحله‌به‌مرحله مورد ارزیابی و اصلاح قرار گرفته است.

صفارزادگان ابراز امیدواری کرد که با توجه به فعالیت‌های مجموعه بین‌الملل سازمان اوج، زمینه مناسبی برای عرضه و پخش بین‌المللی این اثر فراهم شود. آموزش غیرمستقیم در این مجموعه از طریق بازی، موقعیت‌های نمایشی و تعامل شخصیت‌ها شکل می‌گیرد و مهارت‌های اجتماعی مانند همکاری، گفت‌وگو، حل مسئله، همدلی و پذیرش تفاوت‌های فردی در داستان‌ها تقویت می‌شوند.