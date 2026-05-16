به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رییس کل دادگستری گیلان امروز در نخستین نشست پیشگیری از وقوع جرم گیلان با اشاره به اینکه وقوع سرقت یکی از جرایم فراگیر در کشور است که موجب آسیب‌های مالی و روانی برای مالباختگان می‌شود گفت: خوشبختانه آمار سرقت‌های کلی و جزیی در گیلان نسبت به استان‌های دیگر کاهشی است و باید با هم اندیشی و همفکری و استفاده از راهکار‌های سازنده سرقت را درجامعه کاهش وامنیت روانی مردم را فراهم کنیم.

مجید الهیان همچنین به راه اندازی سامانه یکپارچه مها (مرکز هشدار الکترونیک) در برخی از استان‌ها از جمله گیلان اشاره کرد و افزود: این سامانه الکترونیکی متصل به فراجا واقدامی موثربرای کاهش وقوع سرقت و افزایش ریسک برای سارقان است واتصال به این سامانه به ویژه برای مکان‌های دولتی وعمومی می‌تواند عاملی مهم برای یشگیری از وقوع سرقت و حفاظت از اموال عمومی و حتی شخصی باشد.

وی همچنین بر لزوم مدیریت ورودی و خروجی‌های استان، مکان‌های فروش ضایعات و برخورد با مالخر‌ها هم تاکید کرد و گفت: همه دستگاه‌های متولی باید پلیس را در این مسیر یاری دهند.

همچنین دراین نشست هر یک از اعضا راهکار‌ها و پیشنهادات خود را در خصوص کاهش سرقت و مقابله با آسیب‌های ناشی از این پدیده مضموم اجتماعی بیان کردند.