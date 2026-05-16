به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس دانشگاه ملی مهارت در این آیین گفت: سرآمدی آموزش مهارت یعنی استاد به نحوی دانش را منتقل کند که به مهارت تبدیل و آن مهارت هم منجر به کارآفرینی، اشتغال پایدار و بهره وری شود.

غلامرضا زمانی افزود: توسعه آموزش های تقاضا محور متناسب با بازار کار و تربیت نیروی کار ماهر، مأموریت اصلی دانشگاه های ملی مهارت در کشور است.

وی با بیان اینکه در سرفصل های دروس رشته های مختلف این دانشگاه، شایستگی و صلاحیت حرفه ای مدر نظر است افزود: نوع آموزش ها در دانشگاه ملی مهارت با توجه به دیدگاه صنایع و بخش خصوصی در مسیر صلاحیت حرفه ای دانشجویان طراحی شده تا دانش آموختگان توانمند و اشتغال پذیر باشند به طوری که هم اکنون ۶۴ درصد از آنها جذب باز کار می شوند.

۱۹۰ هزار دانشجو در دو هزار و ۶۰۰ رشته محل زیر نظر ۸۵۰ عضو هئیت علمی و ۲۰ هزار مدرس مدعو در ۱۷۰ آموزشکده و دانشکده دانشگاه های ملی مهارت کشور در حال تحصیل اند.

از این تعداد،۱۴ هزار دانشجو زیر نظر ۷۰ عضو هئیت علمی و ۶۰۰ مدرس مدعو صنایع در ۱۲ آموزشکده و دانشکده دانشگاه ملی مهارت استان اصفهان تحصیل می کنند.