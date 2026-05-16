به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، امام جمعه بوشهر در مراسم اربعین شهید سید دانیال سجادی و دومین سالگرد شهدای خدمت در روستای درازی، به نقش و تأثیر شهدا در تاریخ اسلام اشاره کرد و گفت: حضرت حمزه سیدالشهدا در جنگ احد به شهادت رسید، که این شهادت موجب تقویت روحیه مسلمانان و عقب‌نشینی دشمنان شد و از آن زمان مکتب حمزه سیدالشهدا در فرهنگ اسلامی شکل گرفت.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: فرهنگ بزرگداشت شهید و مکتب شهید در نظام اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و یکی از جلوه‌های آن، حرکت‌های فرهنگی مانند راهیان نور است.

وی یادآور شد: نخستین کاروان راهیان نور از مدینه آغاز شد و حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) به همراه جمعی از مسلمانان برای زیارت مزار شهدای جنگ احد حرکت کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: در تاریخ اسلام، شهادت به معنای از دست دادن جان نیست، بلکه شهید با فدا کردن عمر فانی خود، نامی جاودانه و راهی روشن و پرافتخار از خود به یادگار می‌گذارد.

وی تصریح کرد: شهادت از افتخارات بزرگ الهی و ارزشمندترین و مؤثرترین نوع هجرت انسان از این دنیای فانی به جهان جاودانه است.

آیت‌الله صفایی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود به پیشینه علمی و دینی شهرستان دشتی اشاره کرد و گفت: این شهرستان شخصیت‌ها و علمای بزرگی داشته است که از جمله آنها می‌توان به سید علی‌نقی دشتی و شاگردان نامدارش میرزا احمد نجفی دشتی اشاره کرد. وی یادآور شد: در زمان تهاجم دشمنان، این علما در برابر دشمن ایستادگی کردند و مردم نیز با الهام از فرهنگ جهاد و شهادت در کنار آنان مقاومت کردند.



امام جمعه بوشهر تأکید کرد: مردمی که با فرهنگ شهادت تربیت شده‌اند، مردمی بصیر و اهل جهاد هستند و در برابر دشمنان ایستادگی می‌کنند.



در پایان این مراسم از خانواده شهید سید دانیال سجادی تقدیر شد.