بسیاری از مشاغل و کسب و کارها، نیازی به داشتن دفتر یا کارگاه ندارند و در منزل هم می شود مشاغل خانگی رو راه اندازی و کسب درآمد کرد. متقاضیان می‌تواند برای دریافت مجوز هم از طریق سامانه حمایت از مشاغل خانگی، اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، ، مشاغل خانگی به ویژه برای زنان و مادران، فرصتی فراهم می ‌کند تا در کنار انجام وظایف خانوادگی، استقلال مالی خود را حفظ کنند همچنین مشاغل خانگی تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد خانواده و جامعه دارند. این نوع فعالیت‌ها به افراد، به ‌ویژه زنان، امکان می ‌دهد تا در محیط خانه درآمد زایی کنند، بدون اینکه نیاز به سرمایه ‌گذاری بزرگ یا خروج از خانه داشته باشند.