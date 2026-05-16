مدیرکل راه و شهرسازی لارستان از تأمین ۴۷۹ قطعه زمین در هشت شهر برای اجرای طرح ساخت مسکن محرومان خبر داد و گفت: این اراضی به خانوارهای دهکهای اول تا چهارم تحت پوشش نهادهای حمایتی واگذار میشود.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، در نشست بررسی واگذاری زمین برای ساخت مسکن محرومان، روند تأمین زمین برای اجرای طرح ساخت مسکن محرومان در شهرهای مختلف حوزه لارستان و راهکارهای تسریع در اجرای آن، در چارچوب قانون حمایت از تأمین مسکن اقشار کمدرآمد، مورد بررسی قرار گرفت.
میرزایی، مدیرکل راه و شهرسازی لارستان در این نشست گفت: واگذاری زمین به مشمولان نهادهای حمایتی همزمان با سایر برنامههای بخش مسکن در دستور کار قرار دارد و با هماهنگی دستگاههای مرتبط دنبال میشود.
میرزایی افزود: بر اساس مصوبات این نشست، ۴۷۹ قطعه زمین در شهرهای لار، گراش، خنج، وراوی، گلهدار، لامرد، اوز و جویم برای واگذاری به متقاضیان واجد شرایط تأمین شده است که اجرای آن زمینه خانهدار شدن بخشی از خانوارهای تحت پوشش را فراهم میکند.
وی گفت: اجرای این طرح با استفاده از کمکهای بلاعوض کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، منابع حساب ۱۰۰ امام(ره) و همچنین تسهیلات کمبهره و بلندمدت بنیاد مسکن انجام خواهد شد.
بر اساس این گزارش، اراضی یادشده به خانوارهای دهکهای درآمدی اول تا چهارم که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی هستند، اختصاص مییابد.