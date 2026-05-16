پخش زنده
امروز: -
جاده چالوس، از فردا یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ تا ۱۴ برای تعمیرات مسدود میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد: جاده چالوس، از فردا یکشنبه ۲۷ اردیبهشت از ساعت ۹ تا ۱۴ برای تعمیرات مسدود میشود.
استان البرز - محور چالوس (حدفاصل کرج - شهرستانک)
اجرای عملیات تور سنگ در محدودههای خوزنکلا و پلیس راه کرج، کیلومتر ١٨ تا ۳۰.
از تاریخ ١٤٠٥/٢/٢٧ تا ١٤٠٥/٢/٣٠ از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ بعدازظهر روزهای یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه در زمان اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از محور جایگزین آزادراه تهران - شمال انجام میگردد.
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای کشور:
- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) محدوده سیاه بیشه و مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل ماسال تا میانک، محدوده ولی آباد و حدفاصل هریجان تا سیاه بیشه
- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو
- ترافیک سنگین در محور فیروزکوه مسیر (رفت و برگشت) محدوده شهر دماوند
- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران محدوده مهرشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک
- ترافیک سنگین در آزادراه ساوه – تهران محدوده رباط کریم
- ترافیک سنگین در آزادراه قم – تهران محدوده عوارضی تهران
- تردد روان در محورقدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت)
- ضمنا محور چالوس دارای بارش باران و مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی میباشد.
- بارش باران در برخی از محورهای استانهای مازندران، قزوین و همدان
*محور مسدود شریانی:
۱- محور قدیم بستان آباد - میانه (حدفاصل قره چمن تا میانه) مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین قره چمن - کوهسالار علیا - سه راهی ترکمانچای - راه روستایی چپقلو - میانه و همچنین قره چمن - راه فرعی هشترود - میانه انجام میگردد.
*محور مسدود غیرشریانی:
۱– پاتاوه – دهدشت
* محورهای دارای انسداد فصلی:
۱- گنجنامه – تویسرکان
۲- وازک – بلده