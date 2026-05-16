به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد:در پی مراجعه چهار شهروند به پلیس شهرستان دورود مبنی بر کلاهبرداری، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران این شهرستان قرار گرفت.

ماموران با انجام بررسی‌های همه‌جانبه و بهره‌گیری از شیو‌ه‌های پلیسی و علمی، دو نفر را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در عملیاتی دستگیر کردند.

متهمان در تحقیقات و مستندات پلیسی به چهار فقره کلاهبرداری به ۲۰ میلیارد تومان اعتراف کردند.

بر اساس این گزارش، پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.