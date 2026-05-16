دستگیری کلاهبرداران ۲۰ میلیارد تومانی در دورود لرستان
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان از دستگیری دو کلاهبردار ۲۰ میلیارد تومانی در شهرستان دورود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد:در پی مراجعه چهار شهروند به پلیس شهرستان دورود مبنی بر کلاهبرداری، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران این شهرستان قرار گرفت.
ماموران با انجام بررسیهای همهجانبه و بهرهگیری از شیوههای پلیسی و علمی، دو نفر را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در عملیاتی دستگیر کردند.
متهمان در تحقیقات و مستندات پلیسی به چهار فقره کلاهبرداری به ۲۰ میلیارد تومان اعتراف کردند.
بر اساس این گزارش، پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.