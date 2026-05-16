به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های کشور اظهار کرد: به‌دلیل حجم سنگین تردد در موج بازگشت مسافران، محدودیت‌های ترافیکی ویژه‌ای در محور‌های شمالی اعمال شده است.

وی گفت: بر همین اساس، از ساعت ۱۷:۰۰ امروز ۲۶ اردیبهشت ماه تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران ـ شمال ممنوع خواهد بود و در ادامه، جاده چالوس از مرزن آباد به سمت تهران و کرج (شمال به جنوب) به‌صورت یکطرفه مدیریت می‌شود. این محدودیت تا زمان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

سردار کرمی اسد درباره وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور افزود: در حال حاضر در محور چالوس، ترافیک در مسیر جنوب به شمال محدوده سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب حدفاصل ماسال تا میانک، محدوده ولی‌آباد و همچنین حدفاصل هریجان تا سیاه‌بیشه سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو، و در محور فیروزکوه در محدوده شهر دماوند، ترافیک سنگین جریان دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، محدوده مهرشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک خبر داد و گفت: در آزادراه ساوه ـ تهران محدوده رباط‌کریم و آزادراه قم ـ تهران محدوده عوارضی تهران نیز بار ترافیکی سنگین است.

وی با اشاره به وضعیت سایر محور‌های شمالی تصریح کرد: تردد در محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.

سردار کرمی اسد درباره شرایط جوی نیز گفت: محور چالوس در برخی مناطق با بارش باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات همراه است و در برخی محور‌های استان‌های مازندران، قزوین و همدان نیز بارندگی گزارش شده است.

وی همچنین از اجرای عملیات عمرانی در محور چالوس خبر داد و افزود: در محدوده خوزنکلا تا پلیس‌راه کرج (جاده قدیم کرج_چالوس) کیلومتر ۱۸ تا ۳۰، از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه، عملیات تورسنگ در حال اجراست و این محور در ساعات ۹ تا ۱۴ روز‌های یکشنبه تا چهارشنبه مسدود خواهد بود و تردد از مسیر جایگزین آزادراه تهران ـ شمال انجام می‌شود.

رئیس پلیس راه فراجا در پایان خاطرنشان کرد: محور قدیم بستان‌آباد ـ میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه همچنان مسدود است و تردد از مسیر‌های جایگزین تعیین‌شده انجام می‌شود. همچنین محور پاتاوه ـ دهدشت و محور‌های فصلی گنجنامه ـ تویسرکان و وازک ـ بلده نیز مسدود هستند.