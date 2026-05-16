رئیس پلیس راه فراجا از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای شمالی کشور از ساعت ۱۷ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای کشور اظهار کرد: بهدلیل حجم سنگین تردد در موج بازگشت مسافران، محدودیتهای ترافیکی ویژهای در محورهای شمالی اعمال شده است.
وی گفت: بر همین اساس، از ساعت ۱۷:۰۰ امروز ۲۶ اردیبهشت ماه تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران ـ شمال ممنوع خواهد بود و در ادامه، جاده چالوس از مرزن آباد به سمت تهران و کرج (شمال به جنوب) بهصورت یکطرفه مدیریت میشود. این محدودیت تا زمان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.
سردار کرمی اسد درباره وضعیت ترافیکی جادههای کشور افزود: در حال حاضر در محور چالوس، ترافیک در مسیر جنوب به شمال محدوده سیاهبیشه و در مسیر شمال به جنوب حدفاصل ماسال تا میانک، محدوده ولیآباد و همچنین حدفاصل هریجان تا سیاهبیشه سنگین گزارش شده است.
وی ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت محدوده سهراهی چلاو، و در محور فیروزکوه در محدوده شهر دماوند، ترافیک سنگین جریان دارد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین از ترافیک سنگین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، محدوده مهرشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک خبر داد و گفت: در آزادراه ساوه ـ تهران محدوده رباطکریم و آزادراه قم ـ تهران محدوده عوارضی تهران نیز بار ترافیکی سنگین است.
وی با اشاره به وضعیت سایر محورهای شمالی تصریح کرد: تردد در محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.
سردار کرمی اسد درباره شرایط جوی نیز گفت: محور چالوس در برخی مناطق با بارش باران و مهگرفتگی در ارتفاعات همراه است و در برخی محورهای استانهای مازندران، قزوین و همدان نیز بارندگی گزارش شده است.
وی همچنین از اجرای عملیات عمرانی در محور چالوس خبر داد و افزود: در محدوده خوزنکلا تا پلیسراه کرج (جاده قدیم کرج_چالوس) کیلومتر ۱۸ تا ۳۰، از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشتماه، عملیات تورسنگ در حال اجراست و این محور در ساعات ۹ تا ۱۴ روزهای یکشنبه تا چهارشنبه مسدود خواهد بود و تردد از مسیر جایگزین آزادراه تهران ـ شمال انجام میشود.
رئیس پلیس راه فراجا در پایان خاطرنشان کرد: محور قدیم بستانآباد ـ میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه همچنان مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین تعیینشده انجام میشود. همچنین محور پاتاوه ـ دهدشت و محورهای فصلی گنجنامه ـ تویسرکان و وازک ـ بلده نیز مسدود هستند.