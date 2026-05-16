مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پویش کتابخوانی و دوره آموزش مجازی «درخت محبت» ویژه فعالان قرآنی و عموم علاقهمندان را برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد قرآنی براساس کتاب «درخت محبت» اثر حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عابدینی طراحی شده است؛ که با بهرهگیری از آموزههای قرآن کریم، به بررسی راهکارهای تحکیم روابط خانوادگی و تبدیل محبتها به پیوندهایی ماندگار و ناگسستنی میپردازد.
در این کتاب، نویسنده با اشاره به اصل زوجیت در نظام آفرینش، تأکید میکند: محبت یکی از مهمترین ارکان زندگی انسانی است و شیطان همواره در تلاش است تا این پیوندهای محبتآمیز را به اختلاف، کینه و جدایی تبدیل کند. بر همین اساس، خانوادهها باید با تکیه بر معارف قرآنی و توجه به مسئولیت اجتماعی خود، در برابر این آسیبها ایستادگی کنند.
علاقهمندان میتوانند برای شرکت در پویش کتابخوانی «درخت محبت» با ارسال عدد ۸ به شماره ۳۰۰۰۱۴۱۴۵۱ ثبتنام کنند. همچنین این کتاب با تخفیف از طریق فروشگاه باسلام در دسترس قرار دارد.
همزمان با برگزاری این پویش، دوره مجازی «درخت محبت» نیز ویژه فعالان قرآنی آغاز میشود. در این دوره که هر روز ساعت ۱۶ بهصورت برخط برگزار خواهد شد، آیتالله محمدرضا عابدینی و حجتالاسلام محمدعلی مفیدی، استاد حوزه و دانشگاه، مباحث کتاب را تشریح و تبیین خواهند کرد.
به گزارش ایکنا، این رویداد قرآنی براساس کتاب «درخت محبت» اثر حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عابدینی طراحی شده است؛ اثری که با بهرهگیری از آموزههای قرآن کریم، به بررسی راهکارهای تحکیم روابط خانوادگی و تبدیل محبتها به پیوندهایی ماندگار و ناگسستنی میپردازد.
علاقهمندان برای ثبتنام در این دوره آموزشی میتوانند به سامانه پرسلاین به نشانی survey.porsline.ir/s/rwUreKmx مراجعه کنند. در پایان این دوره، آزمونی از محتوای آموزشی برگزار میشود و از برگزیدگان تجلیل خواهد شد.
مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این برنامه را به منظور تقویت نهاد خانواده و گسترش فرهنگ قرآنی با شعار «ایران در پناه قرآن» برگزار میکند.